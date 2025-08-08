"Ihnen kann die Zukunft gehören."
FC Bayern München: Toptalent Lennart Karl verlängert langfristig - weiterer Youngster erhält neuen Vertrag
- Veröffentlicht: 08.08.2025
- 16:53 Uhr
- ran.de
Lennart Karl gilt als eines der größten Talente beim FC Bayern. Nun hat der Youngster seinen Vertrag langfristig verlängert. Auch ein weiteres Talent unterschreibt einen neuen Kontrakt.
Erfreuliche Nachrichten vom FC Bayern. Youngster Lennart Karl hat seinen Kontrakt beim Rekordmeister langfristig verlängert. Das gab der Verein bekannt. Auch Wisdom Mike unterzeichnet einen neuen Vertrag in München.
- Franz Beckenbauer Supercup: VfB Stuttgart gegen den FC Bayern live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream auf Joyn
- FC Bayern München - Lennart Karl: Wird die neue Saison der Durchbruch für das Offensiv-Juwel?
Mit Blick auf die Doppel-Verlängerung erklärt Max Eberl in der offiziellen Bestätigung vom Verein: "Wir wollen Lennart Karl und Wisdom Mike kontinuierlich an die Profis heranführen, sie sollen mit unserer Unterstützung jeden Tag alles geben."
Auch Christoph Freund schwärmt von den beiden Ausnahme-Talenten: "Lennart ist mutig, torgefährlich, technisch versiert mit enger Ballführung in 1:1-Situationen und offensiv sehr variabel einsetzbar. Wisdom kommt antrittsschnell, explosiv und dynamisch mit Zug zum Tor und einem guten Abschluss über die Außenbahn. Ihnen kann die Zukunft gehören."
FC Bayern: Karl brilliert bei Telekom-Cup
Zuletzt konnte vor allem Karl in der U19 der Münchner auf sich aufmerksam machen. Im Testspiel gegen Tottenham Hotspur setzte er jedoch auch bei den Profis ein Ausrufezeichen: Per sehenswertem Schlenzer traf Karl zum zwischenzeitlichen 3:0 für den FC Bayern.
Bereits nach dem 4:0-Sieg beim Telekom-Cup signalisierte Eberl, dass man weit fortgeschritten in den Gesprächen über einen neuen Vertrag sei. "Es sieht sehr gut aus," lauteten die Worte des Sportvorstandes.
Auch Mike soll in der Zukunft immer weiter an Bedeutung für den Profikader gewinnen. Der 16-Jährige durfte ebenfalls im Telekom-Cup erste Minuten bei den Profis sammeln.