Lennart Karl gilt als eines der größten Talente beim FC Bayern. Nun hat der Youngster seinen Vertrag langfristig verlängert. Auch ein weiteres Talent unterschreibt einen neuen Kontrakt.

Erfreuliche Nachrichten vom FC Bayern. Youngster Lennart Karl hat seinen Kontrakt beim Rekordmeister langfristig verlängert. Das gab der Verein bekannt. Auch Wisdom Mike unterzeichnet einen neuen Vertrag in München.

Mit Blick auf die Doppel-Verlängerung erklärt Max Eberl in der offiziellen Bestätigung vom Verein: "Wir wollen Lennart Karl und Wisdom Mike kontinuierlich an die Profis heranführen, sie sollen mit unserer Unterstützung jeden Tag alles geben."

Auch Christoph Freund schwärmt von den beiden Ausnahme-Talenten: "Lennart ist mutig, torgefährlich, technisch versiert mit enger Ballführung in 1:1-Situationen und offensiv sehr variabel einsetzbar. Wisdom kommt antrittsschnell, explosiv und dynamisch mit Zug zum Tor und einem guten Abschluss über die Außenbahn. Ihnen kann die Zukunft gehören."