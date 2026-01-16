Borussia Dortmunds Toptalent Julien Duranville könnte wohl noch im Winter ins Ausland verliehen werden.

Bei Borussia Dortmund stagniert die Entwicklung von Toptalent Julien Duranville etwas.

Der 19-jährige Belgier kommt bei den BVB-Profis unter Coach Niko Kovac nicht zum Zug. In der laufenden Saison durfte der Flügelstürmer noch nicht eine Minute in Pflichtspielen unter Kovac ran.

Daher dürfte nun wohl eine Leihe immer wahrscheinlicher werden. Laut "Sky" gibt es mit dem Schweizer Meister FC Basel wohl auch schon einen heißen Interessenten. Dem Bericht nach sollen schon direkte Gespräche zwischen Basel und dem BVB laufen.