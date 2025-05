Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 21. Mai, 14:59 Uhr: Neue Rolle für Matthias Sammer +++ Laut der "Sport Bild" bleibt Matthias Sammer Borussia Dortmund erhalten. Jedoch in einer veränderten Rolle. Bislang war der 57-Jährige als Berater der Geschäftsführung tätig. Demnach wurde er in sportliche Entscheidungen involviert, saß in Sitzungen dabei und konnte Vorschläge zur Kaderstruktur einbringen. Sammers Vertrag läuft im nächsten Monat aus. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken möchte Sammer zukünftig als eine Art "persönlichen Berater" einstellen. So sollte sich Sammer darauf konzentrieren, wie er allein Ricken bei dessen Entscheidungen und Strategie helfen kann. Das Angebot für den neuen Vertrag soll Sammer die Tage erhalten. Zudem soll Sammer keine Spiele des BVB mehr als TV-Experte begleiten. "Er hat sich zu sehr in Rage geredet. Das haben wir aber aufgearbeitet", hatte der langjährige Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im "Aktuellen Sportstudio" des "ZDF" gesagt.

+++ 19. Mai, 16:00 Uhr: Newcastle intensiviert wohl Interesse an BVB-Duo +++ Der Saison-Endspurt verlief für Borussia Dortmund äußerst positiv. Unter Niko Kovac rückte der BVB in der Bundesliga bis auf Platz 4 vor - damit verbunden steht der Klub auch in der kommenden Saison in der Champions League. Auf dem Transfermarkt muss die Borussia jedoch trotzdem um ihre Stars bangen. Laut der "Daily Mail" intensiviert Newcastle United sein Interesse an zwei Stars. Sowohl Torwart Gregor Kobel als auch Tempodribbler Jamie Gittens stehen demnach auf der Liste des Premier-League-Klubs. Die Magpies befinden sich auf der Suche nach einer neuen Nummer Eins. Kobel ist in Dortmund noch bis 2028 vertraglich gebunden – vermied zuletzt aber ein klares Bekenntnis zum BVB. Auch ein Transfer von Gittens reizt den Klub aus England offenbar. In erster Linie, weil der Flügelstürmer vielseitig einsetzbar ist und beide Seiten sowie die Zehn bespielen kann. Sein Marktwert wird derzeit von "transfermarkt" auf 50 Millionen Euro taxiert. Einen Abgang schloss der BVB zuletzt nicht aus - auch weil Kovac kaum auf den Youngster setzte.

+++ 19. Mai, 7:18 Uhr: Kovac-Wunschspieler will sich Zeit lassen +++ Der BVB darf sich kommende Saison doch noch auf die Champions League freuen. Aber darf sich Coach Niko Kovac auch auf seinen Wunschspieler freuen? Wie bereits berichtet wurde, ist Nadiem Amiri ein möglicher Transfer-Kandidat für den BVB. Doch der Verein muss sich wohl gedulden, will er sich die Dienste des Mainz-Profis sichern. "Ich gehe jetzt erst mal in Urlaub und danach gucken wir", so der 28-jährige Offensiv-Spieler. Amiri sei nach der gelungenen Qualifikation für die Conference League am letzten Spieltag "einfach nur überglücklich. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut." Bei den Mainzern steht Amiri eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag. Es wird geschätzt, dass eine Ablösesumme von 30 bis 35 Millionen Euro vonnöten ist, um den Nationalspieler in den Ruhrpott zu lotsen.

+++ Update, 17. Mai, 09:42 Uhr: Guirassy stellt vereinsinternen Tor-Rekord auf +++ Borussia Dortmund hat durch einen 3:0-Heimsieg am 34. Spieltag der Bundesliga gegen Holstein Kiel doch noch das Champions-League-Ticket gebucht. Nebenbei stellte Serhou Guirassy im Signal Iduna Park durch sein Elfmetertor gegen Kiel einen BVB-Rekord auf. Mit 21 Toren in seiner ersten Bundesliga-Saison für die Dortmunder ist er nun der erfolgreichste Torjäger der Vereinsgeschichte in seiner Premieren-Spielzeit für die Borussia.

+++ Update, 14. Mai, 09:42 Uhr: Chukwuemeka wohl ohne BVB-Zukunft +++ Am Samstag (ab 15:30 Uhr im Ticker) trifft Borussia Dortmund im letzten Saisonspiel auf Holstein Kiel. Dann will der BVB eine verkorkste Saison doch noch versöhnlich abschließen und in die Champions League einziehen. Vermutlich ist es auch das letzte Spiel von Carney Chukwuemeka bei den Schwarz-Gelben. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, wird der BVB die Leihe des Mittelfeldspielers nicht verlängern. Der 21-Jährige steht beim FC Chelsea unter Vertrag. Auch die Kaufoption von rund 30 Millionen Euro ist für Dortmund - unabhängig vom Erreichen der Champions League - nicht zu stemmen.

+++ Update, 14. Mai, 09:58 Uhr: Blitz-Comeback von Hummels vom Tisch +++ Lange hielt sich das Gerücht, Borussia Dortmund würde Ex-Kapitän Mats Hummels zur anstehenden Klub-WM in den USA verpflichten wollen. Wie die "Sport Bild" nun berichtet, ist dieses Blitz-Comeback vom Tisch. Hummels will demnach nach der Saison einen Cut setzen und seine Karriere beenden. Sein Abschiedsspiel beim BVB soll es aber noch geben. Zudem ist der Wille der Schwarz-Gelben weiterhin, Hummels künftig ins operative Geschäft miteinzubinden.

+++ Update, 13. Mai, 12:00 Uhr: BVB möchte offenbar Ritsu Doan verpflichten +++ Ritsu Doan besitzt beim SC Freiburg zwar noch einen Vertrag bis 2027, doch der japanische Nationalspieler scheint einem Wechsel nicht abgeneigt zu sein. Bislang galt Eintracht Frankfurt als potenzieller Abnehmer. Nach Sky-Informationen wollen die Hessen in der kommenden Woche mit Freiburg in Verhandlung treten. Doch nun mischt Borussia Dortmund überraschend in dem Transferpoker mit. Laut "Sky" hat es bereits erste Gespräche zwischen dem BVB und der Spielerseite gegeben. Besonders im neuen Fünferketten-System von BVB-Trainer Niko Kovac könnte Doan eine spannende Option darstellen Doan überzeugt als vielseitiger Linksfuß, der sowohl zentral als auch auf den Flügeln eingesetzt werden kann. Mit seiner Technik, Schnelligkeit und Spielintelligenz bringt er Eigenschaften mit, die Dortmund guttäten. In der laufenden Bundesliga-Saison gelangen ihm neun Tore und acht Vorlagen.

+++ Update, 9. Mai, 10:00 Uhr: Umbruch im Zentrum? BVB will wohl Mittelfeld-Trio +++ Der BVB plant Neuzugänge für den Sommer, einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" zufolge möchte die sportliche Führung der Borussia dabei vor allem im Mittelfeld nachlegen. Demnach soll weiterhin Interesse an Jobe Bellingham und Rayan Cherki bestehen. Beim Engländer pusht der BVB schon seit Wochen. In den letzten Tagen soll ein Klub-Quartett aus Niko Kovac, Sebastian Kehl, Lars Ricken und Chefscout Sebastian Krug nach Newcastle geflogen sein, um die Verhandlungen mit dem Engländer voranzutreiben. Auch die Gerüchte um Cherki reißen nicht ab. Bereits im vergangenen Sommer wollte man den 21-jährigen Franzosen nach Dortmund locken, im Winter folgte der zweite Anlauf. Beide Male konnte keine Einigung mit Olympique Lyon erzielt werden. Nun soll es im dritten Versuch klappen. Der Vertrag des Rechtsaußen läuft im Sommer 2026 aus, das lässt die Chancen der Borussia steigen. Bellingham besitzt dagegen noch bis 2028 Vertrag, weshalb ein Transfer des Sunderland-Profis teuer werden könnte. Neben den beiden Youngsters berichten die "Ruhr Nachrichten" von einem weiteren Mittelfeldspieler, an dem der BVB Interesse zeigt. Das Portal nennt aber keinen Namen. Klar ist jedoch: Die Schwarz-Gelben sind auf Verkäufe angewiesen, um die Transferträume verwirklichen zu können.

+++ Update, 8. Mai, 07:28 Uhr: Kommt Brasilien-Talent Luighi zum BVB? +++ Nachdem Jamie Gittens intern wohl mit einem Abgang von Borussia Dortmund rechnet, haben die Schwarz-Gelben offenbar schon einen Ersatz an der Angel. Der Brasilianer Luighi Hanri Sousa Santos, kurz Luighi, soll Interesse beim BVB geweckt haben. Das berichtet die "Bild". Der 19-Jährige spielt aktuell bei Palmeiras Sao Paulo und gilt als eines der größten Talente in Brasilien. Der schnelle Angreifer kann sowohl auf den Flügeln als auch im Sturmzentrum spielen. In Luighis bis 2029 datiertem Vertrag soll auch eine Ausstiegsklausel verankert sein, diese liegt aber bei rund 80 Millionen Euro. Palmeiras soll ab rund 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Neben dem BVB sind demnach auch Inter Mailand und der FC Arsenal interessiert am Youngster.

+++ Update, 7. Mai, 17:11 Uhr: BVB wohl mit Interesse an Stürmer-Juwel Ante Crnac als Guirassy-Backup +++ Bei Borussia Dortmund laufen die Planungen für den Kader der Saison 2025/26 auf Hochtouren. Laut "Ruhr Nachrichten" will der Bundesligist im Sommer 2025 ein Stürmer-Talent als Backup hinter Serhou Guirassy verpflichten. Demnach soll der BVB für diese Rolle wohl den 21-jährigen Kroaten Ante Crnac ins Auge gefasst haben. Er spielt aktuell für den englischen Klub Norwich City. Beim Zweitligisten von der Insel erzielte Crnac sieben Liga-Treffer bei 38 Einsätzen und steuerte zudem noch vier Vorlagen bei. Crnac‘ Vertrag läuft noch bis 2028 und beinhaltet zudem eine Option auf eine weitere Saison.

+++ Update, 6. Mai, 19:40 Uhr: Svensson soll kommen – Deal kurz vor Abschluss +++ Der BVB befindet sich sportlich auf Kurs ins internationale Geschäft. Aufgrund der starken Ergebnisse in den letzten Wochen kann die Borussia wieder von der Champions-League-Qualifikation träumen. Hinter den Kulissen werden dafür bereits die ersten Deals abgewickelt. Ein Neuzugang soll laut der "Bild" kurz vor dem Abschluss stehen. Dabei handelt es sich um Leihgabe Daniel Svensson. Im Winter sicherte man sich die Dienste des Linksverteidigers vom FC Nordsjælland für eine halbe Saison. Die Kaufoption für den Schweden liegt bei 7,5 Millionen Euro. Nun hat sich die sportliche Führung geeinigt, diese Summe für den 23-Jährigen zu zahlen. Spätestens nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen Holstein Kiel soll der Deal endgültig abgewickelt werden. Angaben der "Bild" zufolge soll Svensson in Dortmund einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Unter Chefcoach Niko Kovac entwickelte sich der Linksfuß zum Stammspieler - in den letzten vier Liga-Partien verpasste Svensson keine Minute.

+++ Update, 6. Mai, 9:16 Uhr: Vertragsdetails von Nico Schlotterbeck beim BVB enthüllt +++ Dass Nico Schlotterbeck ein elementarer Bestandteil in der Zukunft des BVB spielen soll, ist längst kein Geheimnis mehr. Laut "Sky" sind nun Vertragsdetails durchgesickert, die den 25-Jährigen vom Bleiben überzeugen sollen. Laut des Berichts soll es sich um einen Vertrag bis 2030 handeln, bei dem sein Gehalt von bisher fünf bis sechs Millionen Euro verdoppelt werden soll. Damit würde der Linksfuß zu einem der Topverdiener aufsteigen. Lars Ricken wird entsprechend zitiert: "Natürlich werden wir alles in die Waagschale werfen, dass er nicht nur zwei Jahre für den BVB spielt, sondern deutlich länger." Außerdem betonte er, der Verein habe "keine Intention", ihn abzugeben.

+++ Update, 5. Mai, 19:27 Uhr: Kehrt Coulibaly als Schlotterbeck-Ersatz zum BVB zurück? +++ Bei Borussia Dortmund könnte es wohl eine überraschende Rückkehr geben. Wie "Sky" berichtet, gibt es beim BVB Überlegungen, Soumaila Coulibaly als Ersatz für den langzeitverletzten Nico Schlotterbeck unter anderem für die Klub-WM im Sommer 2025 zurückzuholen. Dem Bericht nach gab es bereits Gespräche zwischen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und den Beratern von Coulibaly, an denen der Spieler selbst auch teilnahm. Aktuell ist das 21 Jahre alte Abwehrtalent an Ligue-1-Klub Stade Brest verliehen, dort kam Coulibaly bislang zu insgesamt 16 Pflichtspiel-Einsätzen, unter anderem auch in der Champions League. Das Ex-PSG-Juwel hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

+++ Update, 5. Mai 10:50 Uhr: Gittens verkündet wohl BVB-Abschied in der Kabine +++ Laut den "Ruhr Nachrichten" soll BVB-Star Jamie Gittens in der Kabine bereits offen über seinen Abgang im Sommer gesprochen haben. Es sollen sogar Sätze gefallen sein wie "Ich bin eh bald weg" oder "Nächstes Jahr spiele ich auf keinen Fall mehr hier". Dem Bericht zufolge habe er mit seiner Beraterfirma diesen Wechselwunsch auch schon offiziell beim Verein hinterlegt. Das Ziel soll die Premier League sein, in welcher sich der Engländer dann für die WM 2026 empfehlen möchte. Champions-League-Halbfinalist FC Arsenal soll die Nase im Rennen um den 20-Jährigen vorne haben. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen dem jungen Engländer wettbewerbsübergreifend zwölf Tore und fünf Vorlagen.

+++ Update, 4. Mai 18:05 Uhr: Zukunfts-Entscheidung bei Sebastian Kehl wohl gefallen +++ Sebastian Kehl bleibt wohl Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Wie aus einem Bericht der "Bild" hervorgeht, möchte BVB-Boss Lars Ricken mit der aktuellen Führung in die kommende Saison gehen. Das bedeutet, dass auch Kehl wohl wieder fest im Sattel sitzt. Zuletzt gab es immer wieder Berichte, dass der 45-Jährige in der anstehenden Spielzeit nicht mehr Teil der Führungsetage sein könnte. Zuletzt lief es aber beim BVB wieder stabiler. Trainer Niko Kovac hat das Team stabilisiert und vorerst sogar wieder auf Rang vier in der Bundesliga geführt. Die Qualifikation zur Champions League ist also wieder ein realistisches Ziel im Saisonendspurt. Sollte es am Ende lediglich für die Europa League reichen, würde das dem Bericht zufolge die Entscheidung bei Kehl allerdings nicht beeinflussen. Kehl ist seit 2002 im Verein und war lange als Spieler aktiv.

+++ Update, 4. Mai, 14:48 Uhr: Kobel reagiert auf Wechselgerüchte +++ Gregor Kobel hat auf die aufkommenden Wechselspekulationen um seine Person reagiert und dabei ein langfristiges Bekenntnis zum BVB vermieden. Die "Ruhrnachrichten" zitieren den Schweizer mit den Worten: "Wenn ich mich jedes Mal zu jedem Gerücht äußern müsste, dann wäre ich sehr viel am Plappern." Der 27-Jährige, dessen Vertrag in Dortmund bis 2028 gilt, war zuletzt vor allem in der Premier League im Gespräch. Die "Bild" meldete, dass der FC Chelsea den Schweizer Nationaltorwart auf dem Zettel habe und bereits mit dem BVB in Kontakt getreten sei. Auch Newcastle United wird im Zusammenhang mit Kobels sportlicher Zukunft immer wieder genannt.

+++ Update, 3. Mai, 12:30 Uhr: Kobel fehlt dem BVB wohl +++ Borussia Dortmund wird beim heutigen Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg voraussichtlich auf Gregor Kobel verzichten müssen. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, fehlte der Stamm-Torhüter des BVB bei der Abreise der Mannschaft ins Teamhotel. Stattdessen war Marcel Lotka mit dabei, der neben Alexander Meyer das Keeper-Gespann bei den Dortmundern komplettiert. Kobel ist zurzeit wohl angeschlagen. In dieser Saison verpasste der Schweizer bislang drei Spiele, als er Anfang November mit Hüftproblemen ausfiel. Dabei ersetzte ihn jeweils Meyer. In diesen Partien sprangen ein 2:1 gegen RB Leipzig und ein 1:3 beim 1. FSV Mainz 05 in der Liga sowie ein 1:0 über Sturm Graz in der Champions League heraus. Beim 4:1 über den 1. FC Phönix Lübeck in der ersten Pokal-Runde stand der Backup in den zweiten 45 Minuten zwischen den Pfosten.

+++ Update, 2. Mai, 16:47 Uhr: "Stinkstiefel-Image" - BVB-Star Marcel Sabitzer vor dem Aus? +++ Laut einem Bericht der "Bild" könnte Marcel Sabitzer im Rahmen des bevorstehenden Kaderumbruchs bei Borussia Dortmund zu einem Verkaufskandidaten werden. Sabitzer steht dem Bericht nach kurz vor der Aussortierung, sollte er nicht in der näheren Zukunft bei den Verantwortlichen punkten. Diese bemängeln wohl seinen fehlenden Einsatz im Training, er müsse in den Einheiten wieder an seine Grenze gehen. Auch abseits des Platzes müsse er nach Ansicht der BVB-Bosse an sich arbeiten, ihm haftet demnach wohl ein "Stinkstiefel-Image" an. Aufgrund seines stoischen Charakters soll er dem Bericht nach in der Kabine anecken, nicht zu den beliebtesten Spielern zählen. Sabitzer wechselte im Sommer 2023 vom FC Bayern zum BVB, soll acht Millionen Euro im Jahr kassieren. Aufgrund der zuletzt durchwachsenen Leistungen und des hohen Gehalts habe sich bislang aber noch kein potenzieller Kaufinteressent gefunden.

+++ Update, 30. April, 13:44 Uhr: Brandt-Preisschild für möglichen Verkauf bekannt +++ Julian Brandt hat bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2026. Seine Formkurve zeigte zuletzt immer weiter nach unten. Der Verein ist einem Verkauf im Sommer gegenüber daher nicht abgeneigt. Eine Vertragsverlängerung scheint ausgeschlossen. Der Vize-Kapitän soll für eine Summe zwischen 15 und 20 Millionen Euro den Verein verlassen dürfen, wie die "Sport Bild" berichtet. Zuletzt hieß es, dass der SV Werder Bremen an Brandt interessiert sei. Jedoch wäre diese Ablöse für die Werderaner schwer zu stemmen. Vielleicht trudeln ja neue Bewerber ein.

+++ Update, 29. April, 22:03 Uhr: Schlotterbeck-Nachfolger? BVB baggert an nächstem Verteidiger +++ Borussia Dortmund sucht weiterhin nach Verstärkung in der Innenverteidigung und hält dabei vor allem in der Bundesliga Ausschau. Nach Robin Koch taucht nun der nächste Name auf der BVB-Liste auf. Laut Informationen der "Bild" liebäugelt die Borussia mit einer Verpflichtung von Ko Itakura. Der Japaner hat noch bis 2026 Vertrag bei Borussia Mönchengladbach, kann sich aber bereits einen nächsten Karriereschritt im Sommer vorstellen. Itakura will unbedingt im internationalen Geschäft auflaufen - Stand jetzt können ihm das die Fohlen nicht bieten, die vier Punkte hinter einem europäischen Platz liegen. Der BVB ist dagegen, aufgrund der starken Leistungen in den letzten Spielen, voll im Kampf um die Champions League angekommen. Die Schwarz-Gelben trennen lediglich drei Punkte von Platz vier und damit der Quali für die Königsklasse. Gladbach fordert bei einem Abgang zwölf Millionen Euro an Ablöse für den 28-Jährigen. Neben Dortmund zeigen auch weitere europäische Top-Teams Interesse an dem Verteidiger. In Dortmund könnte er Niko Kovac als weitere Alternative in der defensiven Dreier-Kette dienen.

+++ Update, 29. April, 07:11 Uhr: Schlotterbeck im Kontakt mit England-Klub +++ Nico Schlotterbeck weckt Interesse aus England. Der BVB-Star soll von Newcastle United kontaktiert worden sein. Laut "Sky" telefonierten beide Parteien via Video. "Schlotti" soll sich das Interesse des Vereins aus der Premier League angehört haben. Der Innenverteidiger zählt zu den Gesichtern von Borussia Dortmund. Auch in einer schwachen Saison. Der deutsche Nationalspieler laboriert aktuell an einer schweren Knieverletzung, das Telefonat fand wohl bereits vor dieser Verletzung statt. Offenbar wollten die Engländer Schlotterbeck schon 2022 holen, als dieser noch beim SC Freiburg spielte. Paris Saint-Germain und Liverpool beobachten ihn wohl auch. Allerdings soll der 25-Jährige mittlerweile zu einem BVB-Verbleib tendieren.

+++ Update, 26. April, 10:35 Uhr: Plant der BVB einen Chukwuemeka-Tausch mit Gittens? +++ Bei Borussia Dortmund wird wohl ein dauerhafter Verbleib von Leihspieler Carney Chukwuemeka immer wahrscheinlicher. Laut "Bild" könnte wohl Jamie Gittens in den Deal rund um Chukwuemeka einbezogen werden. Demnach soll ein möglicher Tauschdeal zwischen Chukwuemeka und Gittens im Gespräch sein, wobei Chelsea für den 20-Jährigen noch einige Millionen obendrauf legen müsste, wie es im Bericht heißt. Chukwuemeka ist bis zum Saisonende von den Londonern an die Borussia ausgeliehen, die zudem eine Kaufoption über 30 bis 35 Millionen Euro haben soll. Diese Summe soll den BVB-Bossen aber zu hoch sein, sodass man eben einen Tauschdeal mit Gittens in Erwägung ziehe, bei dem Dortmund sogar dem Vernehmen nach mit einem Plus aussteigen würde.

+++ Update, 25. April, 09:30 Uhr: Kovac will Vertrag erfüllen +++ Borussia Dortmund ist aus der Champions League ausgeschieden, in der Bundesliga steht der BVB vor dem 31. Spieltag auf Rang sieben. Die internationalen Plätze sind also noch lange nicht gesichert. Nichtsdestotrotz setzt Trainer Niko Kovac deutliche Signale bezüglich seiner Zukunft - und das, obwohl es zuletzt auch Gerüchte um ein Interesse aus der Premier League gab. Der BVB-Coach will laut eigenen Aussagen seinen bis 2026 laufenden Vertrag erfüllen. Borussia Dortmund: Plötzlich wollen alle BVB-Trainer Niko Kovac - warum eigentlich? "Mein Ziel war, hier bei Borussia Dortmund anzukommen, das Schiff wieder flottzumachen und dann mittel- und gerne auch langfristig sehr gute Arbeit abzuliefern. Daran hat sich nichts geändert", sagte Kovac den "Ruhr Nachrichten". In der Bundesliga sind die "Schwarz-Gelben" seit vier Spielen ungeschlagen, sollte Kovac diese Serie bis zum Ende aufrechterhalten, reicht es womöglich sogar noch für die Champions League. Am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) steht das Gastspiel bei der TSG Hoffenheim an.

+++ Update, 24. April, 07:30 Uhr: Kovac auf der Insel begehrt +++ Niko Kovacs Zukunft bei Borussia Dortmund ist weiter ungeklärt. Nachdem es zu Beginn seiner Amtszeit eher danach aussah, als müsse der BVB-Trainer weiter Argumente sammeln, um seinen Job zu behalten, kommt nun wohl ein neuer Dreh in die Situation. Wie aus einem Bericht der "Bild" hervorgeht, haben wohl mehrere Premier-League-Klubs ein Auge auf den 53 Jahre alten Kroaten geworfen. Demnach soll sich vor allem Tottenham Hotspur bereits konkret nach Kovac erkundigt haben. Die Spurs stolpern durch die aktuelle Saison - der australische Coach Ange Postecoglou steht seit geraumer Zeit in der Kritik. Der "Telegraph" berichtet bereits, dass ein Rauswurf des Spurs-Trainers im Sommer immer wahrscheinlicher wird. Die Verantwortlichen des London-Klubs sollen wohl besonders von Kovacs leidenschaftlicher und aggressiver Spielphilosophie angetan sein. Doch Kovac hat den BVB stabilisiert, was auch die Dortmunder Bosse um Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Lars Ricken wahrnehmen. Daher stehen die Anzeichen zurzeit eher nicht auf Trennung vom eigentlichen "Feuerwehrmann" Kovac, dessen Vertrag in Dortmund bis Juni 2026 gültig ist.

+++ Update, 23. April, 06:54 Uhr: BVB will Chukwuemeka unbedingt halten +++ Kann Borussia Dortmund Leihspieler Carney Chukwuemeka halten? Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, ist die Entscheidung über einen Verbleib des Engländers intern bereits gefallen. Der Mittelfeldspieler soll auch über die Saison hinaus das Schwarz-Gelbe Trikot tragen. Dementsprechend hat der BVB auch bereits Gespräche mit dem FC Chelsea aufgenommen, Chukwuemekas eigentlicher Klub. Rund 30 Millionen Euro soll die Kaufoption der Dortmunder betragen, die finanziell aber wohl nicht stemmbar ist. Die sportliche Verantwortlichen dürften demnach versuchen, die Forderung der "Blues" etwas zu drücken.

+++ Update, 22. April, 11:50 Uhr: Verletzungssorgen! BVB bricht nächster Leistungsträger weg +++ Borussia Dortmund wird kurzfristig auf Pascal Groß verzichten müssen. Der Verein verkündete auf "X", dass der deutsche Nationalspieler mit einer leichten Bänderverletzung im Knie ausfällt. Im kommenden Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim wird der Mittelfeldspieler nicht mit von der Partie sein. Ob Groß in den letzten drei Partien der Saison wieder zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Unter Niko Kovac war der Stratege im Mittelfeld der Borussia fest gesetzt - nach Marcel Sabitzer bricht dem BVB nun auch der zweite Spieler aus dem Zentrum weg.

+++ Update, 21. April, 20:16 Uhr: Sieben Klubs kommen für Guirassy-Transfer infrage +++ Verliert Borussia Dortmund im Sommer Topstürmer Serhou Guirassy? Die "Sport Bild" vermeldete jüngst (siehe Eintrag vom 16. April), dass der Guineer in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro verankert habe, die nach der Klub-WM gezogen werden könnte. Wie "Sky" nun zusätzlich berichtet, gilt diese Klausel aber nur für sieben europäische Klubs. Dabei handele es sich um Real Madrid und den FC Barcelona aus Spanien sowie um die englischen Klubs Manchester United, Manchester City, den FC Liverpool, den FC Chelsea und den FC Arsenal. Allerdings hege der 29-Jährige aktuell keinerlei Abschiedsgedanken, Guirassy soll sich in Dortmund extrem wohl fühlen und auch Dankbarkeit gegenüber dem BVB verspüren, weil der Klub ihn trotz seiner Knieprobleme im vergangenen Jahr verpflichtet hatte. Für die Westfalen spielt Guirassy eine fulminante Saison und erzielte in 41 Pflichtspielen 29 Tore, acht Treffer bereitete er zudem vor. Mit 13 Toren in der Champions League führt er die Torschützenliste der Königsklasse aktuell an, kann nach dem Aus im Viertelfinale gegen den FC Barcelona aber nicht mehr nachlegen.

+++ Update, 20. April, 23:38 Uhr: Doppeltes Gehalt? Chelsea buhlt wohl um Jamie Gittens +++ Wie die "Bild" berichtet, soll der FC Chelsea im Werben um BVB-Juwel Jamie Gittens vor allem mit einer deutlich mehr Gehalt als bei der Borussia locken. Dem Bericht nach sollen die Londoner dem jungen Engländer einen Vertrag mit einem Jahresgehalt von acht Millionen Euro bieten - der doppelten Summe, wie sein kolportiertes Jahreseinkommen in Dortmund. Dortmund soll sich wiederum für den angeblich wechselwilligen Offensivstar wohl eine Ablösesumme im Bereich von 80 Millionen Euro vorstellen. Gittens' Vertrag beim BVB läuft noch bis 2028, allerdings soll er Medienberichten zufolge zuletzt bei der Dortmunder Vereinsführung seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Dies wurde aber von Sportdirektor Sebastian Kehl öffentlich dementiert.

+++ Update, 20. April, 15:10 Uhr: Tullberg offenbar vor BVB-Abschied +++ Mike Tullberg wird Borussia Dortmund einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" zufolge womöglich im Sommer verlassen. Der Däne hat noch einen Vertrag bis 2026 bei den Schwarz-Gelben, wolle diesen aber auf keinen Fall verlängern. Aktuell sei eine Trennung nach der aktuellen Saison die wahrscheinlichste Variante. In den kommenden Wochen wollen sich Tullberg und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken demnach austauschen, beide verbinde ein enges Vertrauensverhältnis. Wie es mit Tullberg weitergehe, solle dann nach der Saison kommuniziert werden. Der 39-Jährige hatte sich in ganz Fußball-Deutschland einen Namen gemacht, als er zu Beginn des Jahres nach der Entlassung von Nuri Sahin für drei Partien die Profi-Mannschaft des BVB übernommen hatte und zwei der Spiele gewann, zudem ein Unentschieden einfuhr. Seit Sommer 2019 arbeitet Tullberg für die Dortmunder, zunächst als Trainer der zweiten Mannschaft, seit 2020 als Coach der U19. Mit Letzterer gewann er 2022 die deutsche A-Junioren-Meisterschaft. In der aktuellen Spielzeit ist der BVB-Nachwuchs auch noch im Titelrennen, im Achtelfinale wartet der VfL Bochum.

+++ Update, 19. April, 15:35 Uhr: Dortmund will wohl Leihspiel Svensson halten +++ Außenverteidiger Daniel Svensson ist aktuell vom FC Nordsjaelland zu Borussia Dortmund ausgeliehen. Laut "Sky" sind die Verantwortlichen beim BVB derart von den Leistungen des 23-Jährigen angetan, dass sie ihn über den Sommer hinaus halten wollen. Demnach geht die Tendenz dahin, dass der Abwehrspieler sogar fest verpflichtet werden soll, um ihn langfristig an die Schwarz-Gelben zu binden. Ab 15 Einsätzen greift dem Vernehmen nach ohnehin eine Kaufpflicht, aktuell hat Svensson diese Anzahl mit elf Einsätzen bei noch fünf ausstehenden Ligaspielen aber noch nicht erreicht. Sollte dies bis zum Saisonende geschehen, würden wohl zwischen 5,5 und sechs Millionen Euro auf das Konto des dänischen Klubs gehen. Erst kürzlich hatte sich BVB-Coach Niko Kovac von Svensson begeistert gezeigt und das Scouting des Klubs gelobt: "Das zeigt, dass wir dort im Scouting richtig gut gearbeitet haben und dass wir dort wieder etwas entdeckt haben."