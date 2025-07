FC Bayern: Max Eberl nimmt neues Flügel-Ziel ins Visier - Liverpool-Star nach München?

Diaz steht schon ein wenig länger auf der Shortlist der Münchner, jedoch wird die Sache erst jetzt offenbar so richtig konkret. Die Bayern-Bosse scheinen erkannt zu haben, dass sich die Top-Lösungen wie Nico Williams und Bradley Barcola zerschlagen haben.

Dabei soll auch schon konkret über Zahlen gesprochen worden sein. Die Münchner planen offenbar, in Kürze ein erstes Angebot einzureichen.

Die zuletzt etwas festgefahrene Suche auf der linken Außenbahn scheint wieder an Fahrt aufzunehmen. Laut Informationen der "Sport Bild" hat Bayern-Sportvorstand Max Eberl einen Vorstoß bei Liverpool-Star Luis Diaz unternommen.

In den vergangenen Wochen wurde Diaz bei den FC Bayern meist in einem Zuge mit Liverpool-Kollege Cody Gakpo gehandelt. Nun zeichnet sich aber ab, dass Diaz der nächste Offensiv-Star ist, auf den sich die Münchner konzentrieren möchten.

Der Kolumbianer kann sich nun offenbar vorstellen, den Klub zu verlassen. Diesen Umstand könnten sich die Bayern nun zunutze machen. In den vergangenen Monaten galt auch Real Madrid als Kandidat, jedoch wird aus einem Wechsel zu den Königlichen wohl nichts, weil Rodrygo voraussichtlich bleibt.

Diaz unzufrieden in Liverpool? Bayern wittern ihre Chance

Rashford als Option gehandelt

Ein weiterer Name, den die "Sport Bild" ins Spiel bringt, ist Marcus Rashford. Der langjährige United-Star soll kein gutes Verhältnis zu Ruben Amorim haben und wurde bereits im vergangenen Winter für ein halbes Jahr an Aston Villa verliehen.

Der 27-Jährige scheint allerdings in den letzten Jahren ein wenig auf dem absteigenden Ast zu sein, weshalb ein Transfer für den FCB auch so seine Risiken hätte. Bei einem neuen Klub könnte er aber wieder aufblühen, was er auch bei Aston Villa zumindest andeuten konnte.

Sowohl Diaz als auch Rashford sind linke Außenstürmer mit ordentlich Speed, die allerdings auch im Sturmzentrum auflaufen könnten.