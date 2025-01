Borussia Dortmund: Nicht nur Sahin! Der BVB hat auf vielen Ebenen enttäuscht - Kommentar

Die Dortmunder haben in den vergangenen Jahren so viele Fehler begangen, dass sie kaum innerhalb einer Halbserie ausgebügelt werden können. Damit das jedoch irgendwann gelingt, muss absolut jeder Teil des Vereins in die Pflicht genommen werden.

Allerdings hat Sahin die Qualitäten seiner Spieler nur selten richtig in Szene setzen können. Marcel Sabitzer beispielsweise entpuppte sich in der vergangenen Saison als absoluter Leader und führte die Dortmunder beinahe im Alleingang ins Champions-League-Finale. Unter Edin Terzic war der Österreicher im zentralen Mittelfeld gesetzt, unter Sahin tauchte Sabitzer dort kaum auf.

BVB: Kaderplanung wie im EAFC-Karrieremodus

Allerdings heißt das nicht, dass die sportliche Führung durch zwei auf dem Papier sinnvolle Transfers freizusprechen sind. Sportdirektor Sebastian Kehl, Chefscout Sven Mislintat und auch Geschäftsführer Lars Ricken - sie sind für den Kader verantwortlich, den Sahin zur Verfügung hatte. Und bei dem krankt es an allen Ecken.

Mit Niclas Füllkrug, Mats Hummels und Marco Reus gingen nicht nur drei absolute Stützen des BVB, Reus und Hummels sind sogar waschechte Legenden des Klubs.

Freilich sind sie in die Jahre gekommen und vielleicht nicht mehr auf dem Zenit ihres Schaffens - dass jedoch der Aderlass an laut- und meinungsstarken Führungsspielern zu groß sein würde, dafür musste man kein Prophet sein. Es wirkte, als hätten die Kaderplaner Karrieremodus gespielt. Alte Spieler verkauft, jüngere Spieler gekauft. Dass so wenig Abwehrspieler zur Verfügung stehen, dass Emre Can und Pascal Groß stets positionsfremd in der Abwehr auflaufen müssen, mal abgesehen.