Anzeige
Fußball

Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck hofft auf schnelles DFB-Comeback

  • Aktualisiert: 26.09.2025
  • 09:49 Uhr
  • SID

Nach seinem Comeback für den BVB hofft Nico Schlotterbeck auf auf Einsätze in der Nationalmannschaft.

Nach seinem Bundesliga-Comeback bei Borussia Dortmund hofft Nico Schlotterbeck auf Einsätze für die Fußball-Nationalmannschaft schon im Oktober.

"Grundsätzlich bin ich recht zuversichtlich, nachdem es jetzt schon für 90 Minuten gereicht hat", sagte der Innenverteidiger im Interview mit der "WAZ". Allerdings komme es darauf an, "was das Knie macht". Er werde alle Optionen auch mit dem BVB besprechen.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Schlotterbeck war seit April wegen einer Meniskusverletzung ausgefallen, erst am vergangenen Wochenende kehrte er gegen den VfL Wolfsburg (1:0) zurück. "Ich habe gelernt, dass auch mal schlechtere Zeiten kommen können", sagte er. "Ich hoffe, dass es jetzt wieder bergauf geht."

Die Nationalmannschaft steht nach holprigem Start in die WM-Qualifikation vor Spielen gegen Luxemburg (10. Oktober/Sinsheim) und Nordirland (13. Oktober/Belfast). "Mein Ziel ist, bis zur WM beim DFB den Stammplatz zu sichern", betonte Schlotterbeck.

Mehr News und Videos zum Fußball
20.07.2025, Fussball, Saison 2025 2026, Testspiel, Rot-Weiss Ahlen - FC Schalke 04, v. l. Cheftrainer Miron Muslic (FC Schalke 04), Kaderplaner Ben Manga (FC Schalke 04) Ahlen Wersestadion Deutschl...
News

Schalke 04: Muslic mit klarer Meinung zu Manga

  • 26.09.2025
  • 15:01 Uhr
Gegen den HSV gesperrt: Steffen Baumgart
News

Sperre und Verspätung: Baumgart und Burke müssen zahlen

  • 26.09.2025
  • 14:59 Uhr
Urs Meier
News

Meier nach Bayern-Elfer: "Verdammt nochmal, liebe Schiris..."

  • 26.09.2025
  • 14:54 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Übertragung im Free-TV und Joyn-Livestream - wann ist der Start der Kroos-Liga?

  • 26.09.2025
  • 14:47 Uhr
Merlin Polzin hofft auf den zweiten Sieg
News

Vor Duell mit dem Ex-Chef: Polzin lobt "Baumgart-Fußball"

  • 26.09.2025
  • 14:41 Uhr
imago images 1050723667
News

FIFA-Reform: Keine Wiesn-Heimspiele mehr für Bayern

  • 26.09.2025
  • 14:28 Uhr
Bülter fällt mit einer Achillessehnenentzündung aus
News

Köln gegen Stuttgart ohne Bülter

  • 26.09.2025
  • 14:12 Uhr
Torhueter Noah Atubolu (SC Freiburg) jubelt, Bundesliga, SV Werder Bremen v Club Freiburg, Weserstadion am 20. September 2025 in Bremen, Deutschland. (Foto von Marco Steinbrenner DeFodi Images) Tor...
News

Atubolu gehört in die Nationalmannschaft - ein Kommentar

  • 26.09.2025
  • 14:04 Uhr
Kane trifft mehrfach gegen Chelsea
News

Kane in Topform: Unerwarteter Wingman und die Musiala-Frage

  • 26.09.2025
  • 13:55 Uhr
Immer dynamisch: DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Revolutionäres Design: So sieht das WM-Auswärtstrikot des DFB aus

  • 26.09.2025
  • 13:28 Uhr