Nach seinem Comeback für den BVB hofft Nico Schlotterbeck auf auf Einsätze in der Nationalmannschaft.

Nach seinem Bundesliga-Comeback bei Borussia Dortmund hofft Nico Schlotterbeck auf Einsätze für die Fußball-Nationalmannschaft schon im Oktober.

"Grundsätzlich bin ich recht zuversichtlich, nachdem es jetzt schon für 90 Minuten gereicht hat", sagte der Innenverteidiger im Interview mit der "WAZ". Allerdings komme es darauf an, "was das Knie macht". Er werde alle Optionen auch mit dem BVB besprechen.