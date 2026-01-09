WM 2026: DFB verkündet Quartier – hier wohnt die Nationalmannschaft

Das DFB-Team bezieht während der WM 2026 sein Wunsch-Quartier. In Winston-Salem wartet ein fast 100 Jahre altes Anwesen auf den Tross um Bundestrainer Julian Nagelsmann, der sich vor allem über die kurzen Wege zu den Trainingsplätzen freut.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ein Zuhause für die Zeit der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gefunden. Wie der DFB bekanntgab, wird das Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Base Camp für das Turnier in Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina aufschlagen.

Der Tross bezieht die Zimmer des Hotels "The Graylyn Estate", trainiert wird auf dem Gelände der Wake Forest University, das nur wenige Minuten entfernt liegt. Auf dem Campus wird auch das Medienzentrum eingerichtet.

Graylyn Estate wurde vor knapp 100 Jahren als Privatanwesen errichtet, mittlerweile ist es im Besitz der benachbarten Universität, die es als Hotel betreibt. Im Angebot sind unter anderem ein Outdoor-Pool, Tennis- und Rasen-Plätze sowie ein Teich zum Angeln. Zudem stehen 15 Tagungsräume zur Verfügung. Die Herberge verfügt auf dem 55 Hektar großen Gelände über 85 individuell gestaltete Gästezimmer, einige auch in besonders antikem Ambiente.