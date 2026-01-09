WM 2026 in Nordamerika
WM 2026: DFB verkündet Quartier – hier wohnt die Nationalmannschaft
Das DFB-Team bezieht während der WM 2026 sein Wunsch-Quartier. In Winston-Salem wartet ein fast 100 Jahre altes Anwesen auf den Tross um Bundestrainer Julian Nagelsmann, der sich vor allem über die kurzen Wege zu den Trainingsplätzen freut.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ein Zuhause für die Zeit der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gefunden. Wie der DFB bekanntgab, wird das Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Base Camp für das Turnier in Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina aufschlagen.
Der Tross bezieht die Zimmer des Hotels "The Graylyn Estate", trainiert wird auf dem Gelände der Wake Forest University, das nur wenige Minuten entfernt liegt. Auf dem Campus wird auch das Medienzentrum eingerichtet.
Graylyn Estate wurde vor knapp 100 Jahren als Privatanwesen errichtet, mittlerweile ist es im Besitz der benachbarten Universität, die es als Hotel betreibt. Im Angebot sind unter anderem ein Outdoor-Pool, Tennis- und Rasen-Plätze sowie ein Teich zum Angeln. Zudem stehen 15 Tagungsräume zur Verfügung. Die Herberge verfügt auf dem 55 Hektar großen Gelände über 85 individuell gestaltete Gästezimmer, einige auch in besonders antikem Ambiente.
Susan R. Wente, Präsidentin der Wake Forest University, zeigt sich "zutiefst geehrt", Gastgeber des DFB-Teams sein zu dürfen. "Es ist großartig, dass die Menschen hier vor Ort die Weltmeisterschaft mit dem deutschen Team erleben dürfen."
Das Wichtigste zur WM 2026 in Kürze
Nagelsmann über WM-Quartier: "Drei Fußballplätze in sehr, sehr gutem Zustand"
"Das Allerwichtigste ist aus Trainer- und Mannschaftssicht die Nähe zu den Plätzen", wird Nagelsmann in der Mitteilung zitiert: "Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen. Und wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor."
Andreas Rettig als DFB-Geschäftsführer Sport ergänzt: "Mit diesem Team Base Camp schaffen wir die bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Turnier. Die Bedingungen sind optimal – sowohl sportlich als auch infrastrukturell." Laut dem einstigen Klub-Manager hat der Verband sein "Wunschszenario" umsetzen können.
Im vergangenen Jahr hatten sich die sportliche Leitung sowie das Teammanagement der Nationalmannschaft mehrere mögliche Base Camps angesehen, nach der Auslosung der Gruppen konnten die Pläne finalisiert werden.
Am 2. Juni wird das Team von Frankfurt nach Chicago anreisen, wo vier Tage später der finale Test gegen die USA (ab 20:30 Uhr deutscher Zeit) stattfindet. Danach folgt die Weiterreise nach Winston-Salem. In der Vorrunde trifft die DFB-Auswahl in der Gruppe E auf WM-Neuling Curacao (14. Juni, 19 Uhr deutscher Zeit in Houston), die Elfenbeinküste (20. Juni, ab 22 Uhr deutscher Zeit in Toronto) und Ecuador (25. Juni, ab 22 Uhr deutscher Zeit in New York/New Jersey).