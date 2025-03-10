Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

+++ 15. Oktober, 10:01 Uhr: Vertragspoker um Nico Schlotterbeck - jetzt spricht Sport-Boss Ricken +++ Der Vertragspoker rund um Nico Schlotterbeck ist aktuell eines der großen Themen bei Borussia Dortmund. Kann der Innenverteidiger gehalten werden und wenn ja, zu welchen Bezügen? Oder wechselt er am Ende ausgerechnet zum großen Konkurrenten nach München? Aktuell soll Schlotterbeck in Dortmund laut "Sport Bild" fünf bis fünfeinhalb Millionen Euro im Jahr verdienen und steht aktuell noch bis 2027 unter Vertrag. Verantwortlichen soll eine Verlängerung bis 2030 vorschweben. Dafür würden ihm knapp 2,5 Millionen Euro mehr Gehalt winken - also ein Jahressalär von mindestens acht Millionen Euro. Mit Prämien sogar noch mehr. Aber reicht das, um den Nationalspieler in Dortmund zu halten? Dortmunds Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, sieht im Gehalt allerdings sowieso nicht den entscheidenden Punkt. "Es ist sein absolutes Recht, seine Zukunft mit Bedacht zu planen. Das respektieren wir auch. Und ich bin der Meinung, dass dabei nicht das Gehalt im Vordergrund steht, sondern die Perspektive, das Vertrauen und die Überzeugung", sagte der 49-Jährige der "Sport Bild". Und weiter: "Wir werden da nicht in Hektik verfallen. Aber natürlich wollen wir es nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ziehen, das ist auch allen bewusst."

+++ 13. Oktober, 16:55 Uhr: Dortmunder Interesse an einstiger Kovac-Entdeckung Axel Disasi? +++ Wie die "Bild" berichtet, könnte sich Borussia Dortmund im Sommer 2026 einmal mehr beim FC Chelsea bedienen. Demnach soll der Bundesligist wohl Interesse an Abwehrstar Axel Disasi haben. Der 27-Jährige ist bei den "Blues" unter Coach Enzo Maresca komplett außen vor und darf auch nicht mit der Profi-Mannschaft trainieren. Einst entdeckte der aktuelle BVB-Trainer Niko Kovac Disasi während seiner Zeit bei der AS Monaco und entwickelte ihn zum Top-Verteidiger. Später lief Disasi unter Kovac sogar als Kapitän des Klubs aus dem Fürstentum auf. Die "Bild" spekuliert, dass Disasi für den BVB vor allem dann interessant und finanziell möglich wäre, wenn Süle (Vertrag endet im Sommer 2026) und/oder Nico Schlotterbeck die Dortmunder verlassen würde. Disasis Vertrag in London läuft noch bis zum Sommer 2029, aufgrund seiner sportlichen Perspektivlosigkeit befindet sich der Marktwert des Franzosen mit kongolesischen Wurzeln im stetigen Sinkflug. Zudem soll Disasi bei Chelsea auch verhältnismäßig wenig verdienen, kassiert dem nach "nur" fünf Millionen Euro Gehalt, was durchaus auch für Dortmund finanzierbar wäre.

+++ 11. Oktober, 11:46 Uhr: BVB gegen Bayern ohne Lebensversicherung Guirassy?+++ Die Länderspielpause bringt auf Vereinsebene immer einige Unannehmlichkeiten mit sich – so auch beim BVB. Der guineische Fußballverband teilte am Freitagabend bei X mit, dass Serhou Guirassy die Nationalmannschaft aus medizinischen Gründen und in Absprache mit den Verantwortlichen verlassen habe, um früher als geplant zu Borussia Dortmund zurückzukehren. Der 29-Jährige saß beim 2:1-Sieg in Mosambik über die gesamte Spielzeit auf der Bank und kam nicht zum Einsatz. Laut Mitteilung des guineischen Verbands war der Stürmer zwar bereits "körperlich geschwächt", reiste aber aus Liebe zu seinem Heimatland an, um sich auf das Spiel vorzubereiten und wollte vor allem seine Teamkollegen unterstützen. Wo genau Guirassys körperliche Probleme liegen, ist unklar. Zuletzt musste der Guineer im September beim 2:0-Sieg von Borussia Dortmund in Mainz wegen Oberschenkelproblemen kurzfristig passen. Auch eine Schulterverletzung bremste den Ex-Stuttgarter in letzter Zeit immer wieder aus.

+++ 9. Oktober, 06:49 Uhr: Bellingham-Abschied bereits im Winter? +++ Entpuppt sich der Transfer von Jobe Bellingham für Borussia Dortmund schon bald als teures Fiasko? Der Engländer, der im Sommer für rund 30 Millionen Euro vom AFC Sunderland gekommen war, sucht nach seinem vielversprechenden Start bei der Klub-WM weiterhin seinen Platz in der Mannschaft von Trainer Niko Kovac. Zuletzt kam der 20 Jahre alte Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham nicht über die Reservistenrolle hinaus, was vor allem bei seinem Vater Mark, der zugleich sein Berater ist, zunehmend für Missfallen sorgen soll. Wie der Transferjournalist Sacha Tavolieri jetzt berichtet, könnte es womöglich bereits im Winter zu einem Blitz-Abgang von Bellingham kommen, sollte sich an seiner Situation nichts ändern. Ob Tavolieri damit eine Leihe oder tatsächlich nach nur einem halben Jahr bereits wieder einen permanenten Abschied meint, ließ er offen.

+++ 7. Oktober, 23:22 Uhr: Nico Schlotterbeck will angeblich sein Gehalt mehr als verdoppeln +++ Nico Schlotterbeck soll bei Borussia Dortmund einen neuen Vertrag bekommen. Das aktuelle Arbeitspapier des Innenverteidigers läuft noch bis 2027. Wie es heißt, wollen die Dortmunder bis 2030 verlängern. Vollzug vermelden konnte der BVB bislang nicht. Was wohl auch an den klaren finanziellen Vorstellungen liegt, die Schlotterbeck haben soll. Denn wie die "Bild" berichtet, verdient Schlotterbeck aktuell angeblich fünf Millionen Euro. Mit einem neuen Vertrag möchte er in die Riege der Top-Verdiener aufsteigen. Demnach will er daher mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr bekommen, sein Gehalt also mehr als verdoppeln. Dass er mit dem FC Bayern und anderen Spitzenklubs in Verbindung gebracht wird, könnte bei den Verhandlungen helfen. Auch interessant: FC Bayern München: Warum sich der Klub jetzt intensiv mit Nico Schlotterbeck befassen muss

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers