Marvin Ducksch wechselte im Sommer von Werder Bremen in die zweite englische Liga zu Birmingham City. Zwei Monate später erklärt der Stürmer, wie Tom Brady der entscheidende Faktor wurde.

Zwei Monate nach seinem Abschied aus Deutschland hat sich Marvin Ducksch nun zu den Hintergründen seines Wechsels von Werder Bremen zu Birmingham City geäußert.

Im Podcast "Auf der Linie" bestätigte der 31-Jährige, dass sich während der Verhandlungen tatsächlich Klub-Miteigentümer Tom Brady persönlich bei ihm gemeldet hatte, um ihn von einem Wechsel nach England zu überzeugen.

"Als ich zum Medizincheck und der Vertragsunterschrift gekommen bin, haben sie mir das Telefon in die Hand gedrückt – und ich durfte mit Tom Brady telefonieren", erzählte Ducksch.

Das Gespräch mit der NFL-Ikone habe seine letzten Zweifel beseitigt: "Das hat mich noch mehr inspiriert, mal mit dem GOAT persönlich zu sprechen. Da war mir endgültig klar, dass ich mich richtig entschieden habe."

Der Angreifer war im Sommer für rund zwei Millionen Euro in die Championship gewechselt. Der Start verlief sportlich allerdings holprig – eine Wadenverletzung bremste Ducksch zunächst aus, bislang kam er auf rund 150 Spielminuten. Dennoch blickt er optimistisch nach vorn: "Das Projekt ist spannend, die Ziele des Vereins passen zu meinen eigenen."