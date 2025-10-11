Der FC Bayern München empfängt am 7. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 Borussia Dortmund zum Topspiel am Samstagabend. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.

Am 7. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 gibt es eine ganz besondere Begegnung. Mit dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund steht der "German Clasico" auf dem Programm.

Nicht nur aufgrund der Historie und der Rivalität ist die Begegnung in diesem Jahr tatsächlich ein Topspiel. Denn mit den Münchnern empfängt der Tabellenführer und Titelverteidiger den aktuellen Tabellenzweiten aus Dortmund.

Der FC Bayern um Coach Vincent Kompany hat vor der Länderspielpause einen neuen Rekord in Europas Topligen aufgestellt. Noch nie zuvor war ein Team aus diesen Ligen mit zehn Siegen in Folge in eine Saison gestartet. Die Münchner fixierten diese neue Bestmarke durch einen souveränen 3:0-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt.