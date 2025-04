Borussia Dortmund schlägt den SC Freiburg deutlich. Auch, weil Chelsea-Leihgabe Carney Chukwuemeka bei seinem Startelf-Debüt zaubert. Die Noten für die BVB-Stars. Borussia Dortmund pirscht sich am 28. Bundesliga-Spieltag mit einem 4:1 (1:0) gegen den SC Freiburg weiter an die internationalen Plätze heran. Auch dank des 21-Jährigen Carney Chukwuemeka, der bei seinem Startelf-Debüt für den BVB sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Auch Karim Adeyemi setzte seinen Aufwärtstrend fort. Die ran-Noten für die Dortmund-Spieler:

Gregor Kobel In der ersten Hälfte nicht gefordert, dafür in der ersten Minute der zweiten Hälfte umso mehr. Macht sich dort gegen Doan breit und blockt dessen Schuss entscheidend, sodass Bensebaini auf der Linie klären kann. Gut zehn Minuten später steht er goldrichtig und wird von Adamu aus kurzer Distanz angeschossen. Beim 1:4 in der 88. Minute chancenlos. ran-Note: 2

Waldemar Anton Auf der rechten Seite der Dortmunder Dreierkette die komplette erste Hälfte beschäftigungslos, weil von Freiburg über seine Seite gar nichts kommt. In Freiburgs größter Drangphase zu Beginn der zweiten Hälfte zur Stelle, wenn er gefordert wird. ran-Note: 3

Emre Can Im Abwehrzentrum in der ersten Hälfte souverän, dafür bei Freiburgs Riesen-Chance in der 46. Minute im entscheidenden Kopfballduell zu spät dran. Bringt in der 60. Minute seinen Keeper mit einem fiesen Rückpass in Bedrängnis. Im Großen und Ganzen aber ein solider Auftritt des Kapitäns. ran-Note: 3

Ramy Bensebaini Zu Beginn attackiert Freiburg immer wieder seine linke Seite der Dortmunder Dreierkette, und Bensebaini kommt dabei ziemlich ins Schwimmen. Sorgt in der 17. Minute mit seinem unbeabsichtigten und unbestraften Handspiel im eigenen Sechzehner für Aufregung. Nach der Aktion stabiler, kratzt die Riesen-Chance der Freiburger in der 46. Minute von der Torlinie. Geht in der 61. Minute angeschlagen vom Feld. ran-Note: 3

Julian Ryerson Rückt nach den Einsätzen zuletzt auf der linken Seite diesmal wieder auf den rechten Flügel. Dort passiert in der ersten Hälfte weder offensiv noch defensiv viel. Auch in der zweiten Halbzeit lange unscheinbar – bis zur 79. Minute, in der er das 4:0 mit einer butterweichen Flanke vorbereitet. ran-Note: 3

Pascal Groß Als alleiniger Sechser anfangs vor allem defensiv gefragt. Rückt immer wieder ins Abwehrzentrum zurück, wenn der SC über die Flügel in den BVB-Strafraum kommt und blockt dort in den ersten 25 Minuten zweimal entscheidend bei Freiburger Schussversuchen. Nicht oft offensiv in Erscheinung, aber wenn, dann gefährlich. Highlight: Sein schickes Dribbling, mit dem er das 4:0 einleitet. ran-Note: 2

Daniel Svensson Der Schwede komplettiert die Skandinavien-Flügelzange beim BVB auf links und ist zu Beginn offensiv deutlich auffälliger als Ryerson. Bis auf einen eher harmlosen Kopfball letztlich aber ohne Ertrag. Dennoch kein schlechter Auftritt. Schmeißt sich in der 73. Minute mit letztem Einsatz in einen Freiburger Torschuss. ran-Note: 3

Carney Chukwuemeka Der junge Engländer darf erstmals von Anfang an ran und ist auf der Zehnerposition ein belebendes Element. Steckt in der 22. Minute toll auf Beier durch, der dann aber geblockt wird. In der 52. Minute belohnt er sich selbst mit seinem ersten Bundesliga-Tor durch einen etwas glücklich abgefälschten Schuss zum 2:0. Das 3:0 leitet er mit tollem Steckpass auf Brandt ein. Auch sonst technisch immer wieder mit feinem Füßchen. In der Verfassung als Leihgabe eine echte Verstärkung in der Dortmunder Offensive. Wird in der 70. Minute ausgewechselt. ran-Note: 1

Julian Brandt Im zentralen Offensivduo mit Youngster Chukwuemeka trifft ausgerechnet der Routinier in den ersten 20 Minuten noch einige falsche Entscheidungen. Im weiteren Verlauf aber mit einer großen Leistungssteigerung: Gewinnt im Mittelfeld immer wieder wichtige Bälle und bereitet das 3:0 mit seinem Querpass uneigennützig vor. Bestätigt mit der Leistung seinen Aufwärtstrend, der zuletzt schon beim Sieg gegen Mainz zu sehen war. ran-Note: 2

Maximilian Beier Beweglich und in der Spitze anspielbar hat er die beiden ersten größeren BVB-Chancen, wird aber beide Male von der Freiburger Verteidigung geblockt. Sein Schuss, der kurioserweise von Teamkollege Groß geblockt wird, leitet das 1:0 ein. Je länger das Spiel läuft, desto wirkungsloser. Wird in der 61. Minute von Guirassy ersetzt. ran-Note: 3

Karim Adeyemi Adeyemis gute Rückrunde geht weiter: Nach Startschwierigkeiten auf der linken Seite immer auffälliger. Stellt die Freiburger mit Tempo und feinem Fuß zunehmend vor Probleme. Schnappt sich in der 34. Minute einen Abpraller und drischt den Ball zur Dortmunder Führung zu seinem 4. Saisontor in die Maschen. In der zweiten Hälfte dann weniger auffällig. Wird – wohl auch im Hinblick auf das Duell gegen Barca am Mittwoch – in der 70. Minute ausgewechselt. ran-Note: 2

Serhou Guirassy (ab 61.) Kommt nach einer guten Stunde für Beier. Muss beim 3:0 nach dem Querpass von Brandt nur noch ins leere Tor einschieben. Gelungenes Comeback als Joker nach seiner Muskelverletzung. ran-Note: 2

Salih Özcan (ab 61.) Ersetzt den angeschlagenen Bensebaini in der Dreierkette. Hat dort nach dem schnellen 3:0 des BVB nicht mehr viel zu meistern. ran-Note: 3

Felix Nmecha (ab 70.) Ersetzt Chukwuemeka im zentralen Mittelfeld. Dort mit einem soliden Auftritt ohne größere Auffälligkeiten. ran-Note: 3

Jamie Gittens (ab 70.) Kommt für Adeyemi und trägt sich mit seinem Jokertor per Kopf in der 79. Minute in die Torschützenliste ein. ran-Note: 2