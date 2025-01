Borussia Dortmund verspielt unter Interims-Coach Mike Tullberg am 19. Spieltag der Bundesliga eine 2:0-Führung gegen Werder Bremen noch. ran zeigt die BVB-Noten in der Einzelkritik. Von Christoph Gailer Für Borussia Dortmund gab es am 19. Spieltag der Bundesliga auch unter Interims-Trainer Mike Tullberg keinen Sieg. Der BVB musste sich nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung gegen Werder Bremen mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Allerdings musste die Borussia schon früh Rückschläge hinnehmen. Zuerst verletzte sich Felix Nmecha in der Anfangsphase, nach gut 20 Minuten musste zudem Abwehrchef Nico Schlotterbeck nach einer Notbremse mit Rot vom Feld. Dortmund: Stadionsprecher Norbert Dickel fällt gegen Bremen aus

Max Kruse stichelt gegen Dortmunder Trainer-Kandidat Niko Kovac ran zeigt die Noten zu Borussia Dortmund in der Einzelkritik.

Gregor Kobel Der Keeper erlebt gegen Werder zunächst einen ruhigen Abend. In der ersten Halbzeit ist er de facto beschäftigungslos, erst in der 55. Minute muss er mal eingreifen – bei einem harmlosen Eckball in den Fünfmeterraum, den der Schweizer locker aus der Luft pflückt. Bei den späteren Gegentoren ist er dann völlig chancenlos. In der Nachspielzeit rettet er mit einer guten Fußabwehr gerade noch das Remis. ran-Note: 3

Julian Ryerson Der Norweger startet wie gewohnt als Rechtsverteidiger und sorgt dort gerade in der Anfangsphase zusammen mit Adeyemi durchaus für Schwung nach vorne. Als er später den Führungstreffer von Guirassy einleitet, ist Ryerson hingegen schon auf links unterwegs. Nach dem Platzverweis gegen Schlotterbeck wechselt er die Außenbahn, weil Bensebaini ins Zentrum rückt. Vor dem Anschlusstreffer der Bremer klärt Ryerson nicht optimal. ran-Note: 3

Emre Can Der Kapitän des BVB kehrt in die Startelf zurück und darf gegen Werder in der Innenverteidigung ran. Seinen Job am Samstagnachmittag macht Can größtenteils ordentlich. Im Spielaufbau ist der Nationalspieler sehr wichtig für die Dortmunder, kann auch in der letzten Linie seine Geschwindigkeitsdefizite gut kompensieren. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Der Innenverteidiger erlebt einen ganz bitteren Nachmittag gegen Bremen. Früh wird ein Schussversuch von Schlotterbeck abgeblockt, nach gut 20 Minuten fliegt er wegen einer Notbremse als letzter Mann gegen Grüll folgerichtig mit Rot vom Platz. Kurios: Schlotterbeck erhielt auch schon im Hinspiel in Bremen einen Platzverweis. ran-Note: 5

Ramy Bensebaini Auch der Algerier rückt im Vergleich zur Bologna-Pleite unter Interimscoach Tullberg wieder in Dortmunds Startelf. Der Linksverteidiger muss nach dem Schlotterbeck-Platzverweis nach innen rücken, erledigt die Aufgabe dort aber über weite Strecken staubtrocken. ran-Note: 3 "Charakterlos, Seelenlos!" Gnadenlose Fans rechnen mit BVB ab

Pascal Groß Auch für Groß geht es im ersten Spiel unter Interimscoach Tullberg zurück in die Dortmunder Anfangsformation. Der Routinier beginnt auf der Sechs, hilft nach dem Platzverweis gegen Schlotterbeck als Rechtsverteidiger aus. Nach vorne gelingt ihm aus dem Spiel heraus nicht so viel, defensiv ist er lange solide, ehe der ehemalige England-Legionär vor dem 2:2 am Strafraum leichtfertig den Ball vertändelt. ran-Note: 4

Felix Nmecha Der Dortmunder Sechser hat unfreiwillig nur einen Kurzauftritt gegen Werder. Nach gut zehn Minuten verletzt sich Felix Nmecha bei einem Zweikampf mit Grüll und muss anschließend ausgewechselt werden. Für ihn kommt Sabitzer in die Partie. ran-Note: ohne Bewertung

Karim Adeyemi Der Flügelflitzer rückt im Vergleich zum Bologna-Spiel in Dortmunds Startelf. Gerade bei Umschaltmomenten ist Adeyemi immer wieder auffällig, bringt dabei seine unglaubliche Antrittsschnelligkeit ins Spiel – ein Auftritt, der Hoffnung für die Zukunft macht, zumal Sportdirektor Kehl vor dem Spiel einen unmittelbar bevorstehenden Abgang in Richtung SSC Neapel bei "Sky" entschieden dementiert. Nach gut einer Stunde hat Adeyemi Feierabend und Duranville kommt für ihn ins Spiel. ran-Note: 3

Julian Brandt Er bekommt von Tullberg das Vertrauen von Beginn an, nachdem er zuletzt unter der Woche in Bologna zunächst auf der Bank saß. Der gebürtige Bremer bereitet unter anderem den Führungstreffer durch Guirassy intelligent vor, hat zudem mehrere, gefährliche Torschussversuche aus der Distanz. ran-Note: 3

Jamie Gittens Der Engländer ist nicht so auffällig, wie man ihn in der jüngeren Vergangenheit schon gesehen hat, zeigt aber zumindest ab und an in den Dribblings auf der linken Seite seine Stärken. Gittens arbeitet jedoch recht fleißig gegen den Ball, hat so einige hohe Ballgewinne. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Der Stürmer des BVB gibt gegen Werder so ein bisschen die Rolle eines Phantoms. Lange ist von Guirassy nichts zu sehen, um dann aber in den entscheidenden Momenten voll da zu sein. Nach etwa einer halben Stunde macht er aus dem Nichts das 1:0 per Kopf, später beim Eigentor von Friedl hat er ebenfalls zuvor seine Füße im Spiel. ran-Note: 2

Marcel Sabitzer Der Österreicher kommt schon in der Anfangsphase für den verletzten Nmecha auf den Platz und macht zunächst auf der Sechs eine ordentliche Figur, das Zentrum ist lange Zeit dicht. In der Schlussphase sorgt er für einen Schreckmoment, als ihn sein eigener Keeper Kobel unabsichtlich quasi ausknockt. ran-Note: 3

Julien Duranville Das Talent wird nach ungefähr einer Stunde für Adeyemi eingewechselt. Auch ihm gelingt es anschließend nicht, für wirkliche Akzente in der Offensive zu sorgen, weil er genau in der Phase reinkommt, als der BVB das Spiel aus der Hand gibt. ran-Note: 4

Maximilian Beier Für den Neuzugang aus Hoffenheim beginnt nach etwa einer Stunde Spielzeit der Arbeitstag. Er kommt für den unauffälligen Gittens ins Spiel, kann aber selbst auch lange nicht wirklich für mehr Lichtblicke als der Engländer sorgen. Erst in der absoluten Schlussphase prüft er mal Gäste-Keeper Zetterer mit einem guten Volleyschuss. ran-Note: 4