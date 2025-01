Borussia Dortmund: Max Kruse stichelt gegen Trainer-Kandidat Niko Kovac

Schon im März des vergangenen Jahres, kurz vor Kovacs Entlassung in Wolfsburg, hatte Kruse in seinem Podcast den Kroaten heftig attackiert und gesagt, Kovac sei "charakterlich absolute Katastrophe".

"Er ist mein Favorit für Dortmund, damit der Verein auch mal merkt, was Krise eigentlich wirklich bedeutet. Da wird Friede, Freude, Eierkuchen vorbei sein", sagte Kruse in seinem Podcast "Flatterball" über Kovac, der offenbar zum engeren Kandidatenkreis beim BVB gehört.

Kruse vergleicht sich mit Alex Meier und Thomas Müller

Kruse behauptete indes: "Kovac hat damals gesagt, meine Bundesliga-Karriere ist vorbei. Wir brauchen uns nicht über Charakter und menschliche Züge unterhalten, wenn man solche Sprüche rausbringt."

Außerdem stellte er sich auf eine Stufe mit legendären Spielern anderer Klubs, indem er über Kovac behauptete: "In all seinen Vereinen, in denen er Trainer war, hat er relativ schnell einen unumstrittenen Spieler rasiert. In Monaco Kapitän Wissam Ben Yedder, Alex Meier bei Eintracht Frankfurt, bei Bayern Thomas Müller. Und dann halt mich bei Wolfsburg."

Kruse selbst probierte es nach seiner Zeit in Wolfsburg noch beim SC Paderborn, seiner Profi-Karriere einen neuen Schub zu verleihen. Doch auch dieser Versuch endete nach nur fünf Spielen.