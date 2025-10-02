Borussia Dortmund empfängt am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 RB Leipzig. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen. Borussia Dortmund hat sich in der neuen Bundesliga-Saison als "Bayern-Jäger" Nummer eins etabliert. Borussia Dortmund vs. RB Leipzig im Liveticker Mit RB Leipzig wartet auf den BVB am 6. Spieltag allerdings eine schwere Aufgabe. Die Sachsen starteten unter Neu-Trainer Ole Werner ebenfalls gut in die Spielzeit.

Borussia Dortmund vs. RB Leipzig im TV, Stream und Ticker: Die Aufstellungen Borussia Dortmund: Kobel - Anton, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson - Adeyemi, Beier - Guirassy RB Leipzig: Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald - Ouedraogo, Baumgartner - Bakayoku, Romulo, Nusa BVB-Trainer Niko Kovac setzt im Gegensatz zum 4:1-Sieg in der Champions League gegen Athletic Bilbao wieder auf Nico Schlotterbeck, der in der Startelf Niklas Süle ersetzt. Zudem starten Yan Couto, Beier und Nmecha anstelle von Ryerson, Bellingham und Chukwuemeka.

Raum: "Wir wollen international Fußball spielen" Die Leipziger könnten die Dortmunder mit einem Sieg überholen und auf Platz zwei klettern. Ist in dieser Saison sogar mehr drin für die "Roten Bullen"? Linksverteidiger David Raum will davon vorerst nichts wissen. Das verriet er im Interview mit "RTL/ntv und sport.de": "Also erstmal bin ich kein Fan davon, jetzt nach fünf Spieltagen direkt große Ziele zu setzen. Was ich sagen kann und was auch kein Geheimnis ist: Wir als RB Leipzig wollen international Fußball spielen." Punkte gegen einen starken BVB würden bei diesem Vorhaben sicherlich helfen. So verfolgt ihr das Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund vs. RB Leipzig im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt? Spiel: Borussia Dortmund vs. RB Leipzig

Wettbewerb: Bundesliga; 6. Spieltag

Datum: 04. Oktober 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Austragungsort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Bundesliga: Läuft die Partie Borussia Dortmund - RB Leipzig im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig wird nicht im Free-TV übertragen.

Dortmund gegen Leipzig live: Wo läuft das Match im Pay-TV? Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Dortmund gegen Leipzig live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt BVB vs. RB live? Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel? Einen Ticker zu Dortmund - Leipzig gibt es wie gewohnt auf ran.de.

