Miroslav Klose bleibt weiter Trainer beim 1. FC Nürnberg. Das gab der Verein heute Morgen offiziell bekannt.

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat den Vertrag mit Cheftrainer Miroslav Klose verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 47-Jährige steht seit Juni 2024 bei den Franken in der Verantwortung, Angaben zur Laufzeit machte der Verein wie gewohnt nicht.

Lange Zeit ließ die Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags auf sich warten. "Miro und ich waren uns immer einig, dass wir unseren Weg auch künftig gemeinsam fortsetzen wollen. Wir kennen uns lange, vertrauen uns gegenseitig und konnten aufgrund unserer guten Beziehung zueinander in den vergangenen Wochen auch ausgiebig diejenigen Punkte erörtern, die aus unserer Sicht wichtig für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft des FCN sind", sagte Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou.