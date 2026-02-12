Thomas Tuchel wird vorerst nicht in den Vereinsfußball zurückkehren. Der Ex-Bayern-Trainer hat seinen Vertrag beim englischen Verband vorzeitig verlängert. Thomas Tuchel wird über die kommende Weltmeisterschaft hinaus Trainer der englischen Nationalmannschaft bleiben. Der deutsche Coach hat seinen Vertrag bis zur Heim-Europameisterschaft verlängert. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Verband FA am Donnerstagmorgen mit einem Video auf Instagram. BVB-Star wohl vor Verbandswechsel von England zu Österreich Bei der Endrunde 2028 ist England gemeinsam mit Wales, Schottland und Irland Gastgeber. Der 52-Jährige hatte das Traineramt im Januar 2025 übernommen und die Three Lions mit acht Siegen in acht Qualifikationsspielen ohne Gegentor zur WM in den USA, Mexiko und Kanada geführt.

"Ich freue mich sehr. Am Anfang war ich es, der einen kurzfristigen Vertrag für nur 18 Monate wollte, weil ich mir nicht sicher war, was im internationalen Fußball auf mich zukommen würde, wie schnell ich mich anpassen könnte und worum es bei diesem Job überhaupt geht", sagte Tuchel. Aber er habe sich schnell in "die Rolle verliebt". Dementsprechend habe er das Gefühl, "dass es mir eine Freude ist, meinen Vertrag zu verlängern und zu versuchen, den gesamten Zyklus von zwei Turnieren zu absolvieren".

