Zukunftsentscheidung gefallen

Thomas Tuchel: England verkündet Vertragscoup für die Heim-EM

  • Aktualisiert: 12.02.2026
  • 12:04 Uhr
  • Julian Huter

Thomas Tuchel wird vorerst nicht in den Vereinsfußball zurückkehren. Der Ex-Bayern-Trainer hat seinen Vertrag beim englischen Verband vorzeitig verlängert.

Thomas Tuchel wird über die kommende Weltmeisterschaft hinaus Trainer der englischen Nationalmannschaft bleiben. Der deutsche Coach hat seinen Vertrag bis zur Heim-Europameisterschaft verlängert. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Verband FA am Donnerstagmorgen mit einem Video auf Instagram.

Bei der Endrunde 2028 ist England gemeinsam mit Wales, Schottland und Irland Gastgeber. Der 52-Jährige hatte das Traineramt im Januar 2025 übernommen und die Three Lions mit acht Siegen in acht Qualifikationsspielen ohne Gegentor zur WM in den USA, Mexiko und Kanada geführt.

"Ich freue mich sehr. Am Anfang war ich es, der einen kurzfristigen Vertrag für nur 18 Monate wollte, weil ich mir nicht sicher war, was im internationalen Fußball auf mich zukommen würde, wie schnell ich mich anpassen könnte und worum es bei diesem Job überhaupt geht", sagte Tuchel. Aber er habe sich schnell in "die Rolle verliebt". Dementsprechend habe er das Gefühl, "dass es mir eine Freude ist, meinen Vertrag zu verlängern und zu versuchen, den gesamten Zyklus von zwei Turnieren zu absolvieren".

Tuchel soll England zum WM-Titel führen

Der Verband bemühte sich seinerseits um Kontinuität und wollte jegliche Zukunftsspekulationen rund um das WM-Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) vermeiden. Dementsprechend wurde nun bereits frühzeitig Klarheit in der Vertragssituation geschaffen.

In den USA trifft England in der Gruppenphase auf Kroatien, Ghana und Panama. Er könne es "kaum abwarten", betonte Tuchel: "Das wird eine großartige Gelegenheit und wir werden unser Bestes geben, um das Land stolz zu machen."

Tuchel soll die Three Lions im Sommer zum ersten großen Titel seit 60 Jahren führen. Er wolle dem Trikot der englischen Nationalmannschaft durch den Gewinn der Weltmeisterschaft in Nordamerika einen "zweiten Stern" hinzufügen, hatte er bei seinem Amtsantritt angekündigt.

Zuletzt war der ehemalige Coach von Bayern, Paris, Chelsea oder Dortmund auch als Kandidat für den Trainerposten bei Manchester United gehandelt worden, wo derzeit Michael Carrick bis Saisonende als Interimslösung fungiert.

