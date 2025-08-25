Nach internen machtkämpfen
Borussia Dortmund: Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst
Borussia Dortmund hat die Zusammenarbeit mit Sven Mislintat offiziell beendet. Der Vertrag des 52-jährigen, der eigentlich bis 2028 lief, wurde einvernehmlich aufgelöst.
Das Kapitel Sven Mislintat ist für Borussia Dortmund endgültig beendet. Wie Sportgeschäftsführer Lars Ricken gegenüber den "Ruhr Nachrichten" bestätigte, wird der eigentlich noch bis 2028 laufende Vertrag des Technischen Direktors zum 31. August aufgelöst. Eine Abfindung sei Teil der Einigung.
Bereits seit Februar dieses Jahres war Mislintat von seinen Aufgaben freigestellt. Vorausgegangen war ein längerer Machtkampf in der sportlichen Führungsetage des BVB.
Vor allem mit Sportdirektor Sebastian Kehl geriet der frühere Chefscout aneinander. Streitpunkte waren Zuständigkeiten, Entscheidungsbefugnisse und unterschiedliche Ansichten bei Transfers.
Mislintat wollte mehr Einfluss auf sportliche Fragen, während der Klub Kehl den Rücken stärkte und dessen Vertrag bis 2027 verlängerte.
Auch Ex-Trainer Nuri Sahin von Spannungen betroffen
Die Rückkehr Mislintats im Mai 2024 hatte für Schlagzeilen gesorgt, da der gebürtige Dortmunder zuvor erfolgreich als Chefscout beim FC Arsenal und als Sportdirektor beim VfB Stuttgart gearbeitet hatte. Doch statt einer engen Zusammenarbeit entwickelte sich ein offenes Konkurrenzverhältnis.
Auch mit Ex-Trainer Nuri Sahin soll es Spannungen gegeben haben. Die Lage eskalierte, sodass Ricken im Februar die Freistellung aussprach, nun folgte die endgültige Trennung.