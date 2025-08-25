Borussia Dortmund hat die Zusammenarbeit mit Sven Mislintat offiziell beendet. Der Vertrag des 52-jährigen, der eigentlich bis 2028 lief, wurde einvernehmlich aufgelöst.

Das Kapitel Sven Mislintat ist für Borussia Dortmund endgültig beendet. Wie Sportgeschäftsführer Lars Ricken gegenüber den "Ruhr Nachrichten" bestätigte, wird der eigentlich noch bis 2028 laufende Vertrag des Technischen Direktors zum 31. August aufgelöst. Eine Abfindung sei Teil der Einigung.

Bereits seit Februar dieses Jahres war Mislintat von seinen Aufgaben freigestellt. Vorausgegangen war ein längerer Machtkampf in der sportlichen Führungsetage des BVB.

Vor allem mit Sportdirektor Sebastian Kehl geriet der frühere Chefscout aneinander. Streitpunkte waren Zuständigkeiten, Entscheidungsbefugnisse und unterschiedliche Ansichten bei Transfers.

Mislintat wollte mehr Einfluss auf sportliche Fragen, während der Klub Kehl den Rücken stärkte und dessen Vertrag bis 2027 verlängerte.