Ein später VAR-Entscheid rettet der Eintracht einen Punkt gegen Wolfsburg. Das Remis ist dennoch für beide Teams zu wenig.

Ein strittiger Elfmeter rettet den Punkt: Eintracht Frankfurt hat sich auf den letzten Drücker noch aus der Affäre gezogen.

Durch den späten Elfmetertreffer von Michy Batshuayi (90.+6) holte die SGE beim 1:1 (0:0) doch noch einen Punkt gegen den VfL Wolfsburg, bei dem Interimstrainer Daniel Bauer auch in seinem zweiten Spiel an der Seitenlinie keinen Sieg bejubeln konnte.

Die Wolfsburger Führung durch Aaron Zehnter (67.) hielt bis in die Nachspielzeit, dann brachte Denis Vavro Arthur Theate im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Harm Osmers entschied nach Ansicht der TV-Bilder auf Elfmeter, Batshuayi verwandelte cool unter die Latte.

Für die Eintracht war das Remis im Rennen um die Europapokalränge dennoch zu wenig, um die Patzer der Konkurrenz zu nutzen. Wolfsburg verpasste es, sich weiter vom Relegationsplatz 16 zu entfernen.

Trotz der Pleite in seinem Debüt an der Seitenlinie gegen Bayer Leverkusen (1:3) habe sein Team die "mentale Belastungsprobe" aus seiner Sicht "sehr gut bestanden", hatte Bauer vor dem Spiel gesagt. Auf der Leistung im zweiten Durchgang wollte er aufbauen.