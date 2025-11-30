FC Bayern München: Manuel Neuer setzt auf eine Sonderanfertigung - ging das nach hinten los?

Manuel Neuer sorgt derzeit für jede Menge Gesprächsstoff. Nun fällt er auch noch mit neuen Torwarthandschuhen auf. Seit Wochen wird öffentlich über eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Nationalmannschaft gesprochen. Dann absolvierte der Bayern-Torwart vier Partien, in denen er patzte oder zumindest unglücklich aussah. Das betraf das 2:2 gegen Union Berlin, das 6:2 gegen den SC Freiburg, das 1:3 gegen den FC Arsenal und auch das 3:1 gegen St. Pauli am Samstag, als der Gegentreffer in seiner kurzen Torwartecke einschlug.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Ein interessantes Detail fällt besonders auf: Neuer nutzt seit zwei Begegnungen einen Vier-Finger-Handschuh. Bereits auf dem Weg nach London war erkennbar, dass er an der linken Hand den Ringfinger und den kleinen Finger miteinander fixiert hatte.