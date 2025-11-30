- Anzeige -

- Anzeige -

Uli Hoeneß: "Ich habe gehört..." Der Ehrenpräsident des Vereins war bei einer Business-Veranstaltung in der Münchner Olympiahalle zu Gast. Als er auf das Thema angesprochen wurde, sagte er: "Wenn es nach uns geht - und ich habe gehört auch nach ihm -, dann wird er den Vertrag verlängern.“ Als Begründung für seine Vermutung verwies Hoeneß auf Kanes private Situation. "Seine Familie fühlt sich super wohl. In München kannst du nach wie vor in aller Ruhe unterwegs sein. Harry Kane hat zu Hause (in London; Anm. d. Red.) nur mit Bodyguards gearbeitet", sagte Hoeneß.

- Anzeige -

- Anzeige -

Auch der 32-Jährige selbst betonte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder, wie wohl er und seine Familie sich in München fühlen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen