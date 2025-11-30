Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
FC Bayern: Harry Kane vor Vertragsverlängerung? Uli Hoeneß lässt mit Aussagen zur Ausstiegsklausel aufhorchen
- Aktualisiert: 30.11.2025
- 21:16 Uhr
- Tobias Wiltschek
Der Ehrenpräsident plaudert bei einer Business-Veranstaltung aus dem Nähkästchen und deutet an, dass Harry Kane bei den Bayern gerne verlängern würde.
Dass Harry Kane seinen bis 2027 laufenden Vertrag beim FC Bayern erfüllen wird, gilt in München schon länger als offenes Geheimnis.
Wie die "Bild" meldet, werde der Engländer auch im kommenden Januar seine Ausstiegsklausel von kolportierten 65 Millionen Euro nicht ziehen, so dass die Bayern auch für das letzte Vertragsjahr fest mit ihrem Stürmerstar planen können.
Mittlerweile aber mehren sich die Anzeichen dafür, dass Kane sogar noch länger beim deutschen Rekordmeister bleibt. Den jüngsten Hinweis lieferte am Sonntag Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß: "Ich habe gehört..."
Der Ehrenpräsident des Vereins war bei einer Business-Veranstaltung in der Münchner Olympiahalle zu Gast. Als er auf das Thema angesprochen wurde, sagte er: "Wenn es nach uns geht - und ich habe gehört auch nach ihm -, dann wird er den Vertrag verlängern.“
Als Begründung für seine Vermutung verwies Hoeneß auf Kanes private Situation. "Seine Familie fühlt sich super wohl. In München kannst du nach wie vor in aller Ruhe unterwegs sein. Harry Kane hat zu Hause (in London; Anm. d. Red.) nur mit Bodyguards gearbeitet", sagte Hoeneß.
Auch der 32-Jährige selbst betonte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder, wie wohl er und seine Familie sich in München fühlen.
Harry Kane kündigt baldige Gespräche mit den Bayern an
Was seine weitere Zukunft in München angeht, sagt Kane zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist.“
Sportvorstand Max Eberl wurde in dem Zusammenhang noch etwas konkreter. "Wir haben mit Harry einen klaren Fahrplan und haben gesagt: Anfang des Jahres setzen wir uns hin", sagte er: "Ich glaube, dass Harry jedes Spiel auf dem Platz zeigt, wie wohl er sich fühlt. Er ist in der Form seines Lebens.“