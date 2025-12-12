- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat. 1 und Joyn

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Bundesliga im Free-TV auf SAT.1 und im Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 19.12.2025
  • 08:28 Uhr
  • ran.de

Borussia Dortmund empfängt am 15. Spieltag der Bundesliga-Saison Borussia Mönchengladbach. Das Freitagabendspiel läuft im Free-TV in SAT. 1 und im kostenlosen Joyn-Stream.

Kurz vor Weihnachten kommt es am 15. Spieltag der Bundesliga zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Die beiden Traditionsklubs treffen am 19. Dezember um 20:30 Uhr (live in SAT.1 und im Joyn-Livestream) aufeinander.

Der BVB möchte ein unter dem Strich relativ stabiles Jahr gut zu Ende bringen. Die "Schwarz-Gelben" konnten in der Hinrunde zwar nicht mit dem FC Bayern München Schritt halten, sind im Kampf um die Champions-League-Plätze aber voll mit dabei.

Gladbach gehört nach einem desaströsen Saisonstart inzwischen zu den formstärksten Teams der Bundesliga und hat den Sprung vom Tabellenkeller ins Mittelfeld geschafft.

- Anzeige -
- Anzeige -
Serhou Guirassy (Dortmund 9) jubelt nach dem Tor zum 1:0 03.05.2025 Fussball Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg , Signal Iduna Park, Dortmund, DFB DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS...

Hier kostenlos streamen: Dortmund vs. Gladbach am 19. Dezember ab 19:50 Uhr auf Joyn

Das Bundesliga-Duell zwischen Dortmund und Gladbach live auf Joyn streamen.

- Anzeige -

Dortmund gegen Gladbach zählt zu den prestigeträchtigsten Traditions-Duellen der Bundesliga. Beide Teams treffen zum 133. Mal im Rahmen eines Pflichtspiels aufeinander. Im direkten Vergleich führt Dortmund mit 60 Siegen, 36 Remis und 36 Niederlagen.

Der letzte Sieg der Gladbacher stammt aus dem November 2022. In Dortmund warten die Fohlen seit 2014 auf einen Sieg.

- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Joyn

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Bundesliga heute live: Läuft die Partie Dortmund - Gladbach im Free-TV?

Ja. Das Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach wird live und in voller Länge im Free-TV in SAT. 1 gezeigt. Die Vorbereichtserstattung beginnt bereits um 19:50 Uhr, ehe ab 20:30 Uhr der Ball rollt.

Nach dem Spiel bleibt ausreichend Zeit zur Analyse und für Interviews, ehe die Übertragung um 23:35 Uhr enden wird.

- Anzeige -

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach heute live?

Die Partie BVB vs. Gladbach wird live und in voller Länge im Joyn-Stream gezeigt. Dieser ist wie gewohnt kostenfrei abrufbar. Auch die Vor- und Nachberichte sind im Livestream zu sehen.

- Anzeige -

Gladbach gastiert beim BVB: Wo gibt's heute einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach
  • Datum und Uhrzeit: 19. Dezember 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Dortmund), Eugen Polanski (Gladbach)
  • Free-TV: SAT.1
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos zur Bundesliga
Kane steht bei bislang 18 Bundesliga-Toren
News

41 Tore: Kane peilt Lewandowski-Rekord an

  • 19.12.2025
  • 07:01 Uhr
Schröder
News

Fohlen-Boss: Schlotterbeck-Aussage "spricht für Gier nach Erfolg"

  • 19.12.2025
  • 00:15 Uhr
UpamecanoUpdate
News

FCB: Baldige Einigung mit Upamecano? Darum stockt der Poker

  • 18.12.2025
  • 22:57 Uhr

Bundesliga-Hinrunde im Check: Tops, Flops und kuriose Momente

  • Video
  • 02:13 Min
  • Ab 0

BVB: Negative Grundstimmung? Kovac zieht Bilanz der letzten Jahre

  • Video
  • 01:19 Min
  • Ab 0

Borussen-Duell! Kovac warnt und appelliert an die Fans

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0
AnselminoUpdate
News

BVB: Bosse treffen wohl Entscheidung um Anselmino

  • 18.12.2025
  • 18:19 Uhr
Poulsen fehlt dem HSV schon wieder
News

Poulsen fehlt HSV für mehrere Wochen

  • 18.12.2025
  • 18:14 Uhr
Bald bei der Eintracht: Keita Kosugi (r.)
News

Wintertransfer: Eintracht holt Japaner Kosugi

  • 18.12.2025
  • 17:55 Uhr
imago images 1070366237
News

Bayern bangt um Olise – Einsatz gegen Heidenheim offen

  • 18.12.2025
  • 17:38 Uhr