Am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Für Borussia Dortmund steht am Sonntagabend das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Dabei muss der BVB ohne Torhüter Gregor Kobel auskommen. Laut "Sky" hat sich der Schweizer im Abschlusstraining eine leichte Blessur zugezogen, bei seinem Ausfall soll es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handeln. Für Kobel rückt einmal mehr Alexander Meyer zwischen die Pfosten.

Zudem werden Sebastien Haller und Julian Ryerson definitiv ausfallen. Jadon Sancho, der zuletzt gegen Eindhoven in der Champions League überzeugte, sitzt nur auf der Bank.

Die Schwarz-Gelben, die in der Champions League Anfang April gegen Atletico Madrid spielen, hoffen gegen die SGE auf einen Sieg, um ihrem Ziel näher zu kommen, auch in der kommenden Saison in der Königsklasse zu spielen.

Bei einer Niederlage gegen die "Adlerträger", könnte RB Leipzig am BVB vorbei auf Platz vier ziehen und die Situation in Dortmund verschärfen. Die SGE könnte mit einem Sieg ihrerseits wieder an den CL-Plätzen schnuppern.

"Es ist sehr schwer, sie zu schlagen. Sie sind extrem gefährlich bei Verlagerungen und Kontern. Wir stellen uns darauf ein, dass sie ihr bestes Gesicht zeigen werden. Wir haben uns aber auch in den letzten Wochen mit unseren Ergebnissen gesteigert. Wir brauchen eine gute Leistung und gute Frische, darauf achten wir. Das werden wir auch in der Aufstellung berücksichtigen", warnte BVB-Coach Edin Terzic vor dem Spiel auf der Pressekonferenz.