Update, 8. März, 16:20 Uhr: BVB gegen Augsburg in Rückstand

Am 25. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

BVB in der Bundesliga unter Zugzwang

Borussia Dortmund ist das Team der zwei Gesichter. Dies hat auch das jüngste Champions-League-Match gegen Lille bewiesen. Nach einer eigentlich starken ersten Halbzeit folgte nach dem Seitenwechsel ein Leistungseinbruch und im Endresultat ein wenig erfreuliches 1:1-Unentschieden.

In der Bundesliga hat sich der BVB meist von seinem traurigen Gesicht gezeigt und belegt in der Tabelle einen wenig zufriedenstellenden zehnten Platz. Nach dem Patzer gegen Bochum (0:2), konnte der BVB immerhin mit Siegen gegen Union Berlin (6:0) und St. Pauli (2:0) die vorläufige Trendwende auf den Weg bringen.

Der FC Augsburg befindet sich als Tabellen-Elfter unmittelbar hinter dem BVB und kann auf eine bisher ganz starke Bilanz im Jahr 2025 zurückblicken. Lediglich der VfB Stuttgart war in der Lage, den FCA in der Bundesliga und im Pokal zu bezwingen. Darüber hinaus gab es vier Siege und vier Niederlagen.

Bemerkenswert ist derzeit insbesondere die Defensiv-Performance. Die Augsburger haben in den letzten vier Spielen kein Gegentor kassiert, was insbesondere am aktuell bärenstarken Finn Dahmen festzumachen ist.