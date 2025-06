Anzeige

FC Bayern München: Babbel von Sane-Wechsel überrascht ran: Herr Babbel, Leroy Sane verlässt den FC Bayern München und wechselt zu Galatasaray in die Türkei. Welchen Eindruck haben Sie vom Wechsel, sind sie genauso überrascht, wie viele andere auch? Markus Babbel: "Ja, absolut! Das ist ein Verein, ein Land, eine Kultur, wo ich mir Sane überhaupt nicht habe vorstellen können. Als ich die Bilder von seiner Ankunft in Istanbul sah, dachte ich erst, dass sei sein Zwillingsbruder. Das passt gar nicht zu ihm. Das fühlt sich für mich befremdlich an. Er ist ja eher der introvertierte Typ. Und die türkische Mentalität ist alles außer introvertiert. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Schlussendlich ging es ihm höchstwahrscheinlich um die finanzielle Möglichkeit - was ja völlig legitim ist - aber weniger um die sportliche. So kommt der Deal dann zusammen." Alle Spiele des FC Bayern und von Borussia Dortmund bei der Klub-WM werden LIVE in Sat.1, im Livestream auf Joyn und auf ran.de übertragen.

FC Bayern München - Auckland City FC live im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker ran: Im Internet tummeln sich Meinungen wie "Karriere vorbei", oder "Nationalmannschaft weg". Wie würden Sie den Wechsel sportlich denn genau einordnen? Babbel: "Was man nicht unterschätzen darf: Galatasaray ist ein großer Klub! Mit Fenerbahce und Besiktas gehören sie zu den drei großen Istanbuler Vereinen. Galatasaray wurde Meister, sie haben sehr viele namhafte Spieler und die Liga hat sicher ihre Highlight-Spiele. Aber es herrscht dort nicht das allerhöchste Niveau. Das sieht man am Abschneiden der türkischen Klubs in der Champions League. Meistens ist dort in der Vorrunde Schluss. Dementsprechend ist es sportlich für Sane keine Verbesserung. Zumal er ja auch in England bei den Londoner Vereinen Chelsea und Arsenal im Gespräch war. Oder auch in Paris. Das wären Klubs gewesen, die hätten eine sportliche Herausforderung geboten. Es ist eine finanzielle Entscheidung. Sportlich wird er sich nicht weiterentwickeln."

FC Bayern München: Babbel sieht in Sane-Abgang keinen Verlust ran: Leroy Sane konnte nie wirklich halten, was sich der FC Bayern bei seinem kostspieligen Transfer von ihm versprochen hatte. Ist der Verlust des Spielers für den Verein auffangbar? Babbel: "Das kann man hundertprozentig auffangen. Das war in meinen Augen viel zu wenig. Mich hat auch genervt, wie dauernd gesagt wurde, sein Talent wäre Wahnsinn. Ja, klar, aber was bringt mir das Talent, wenn es nicht regelmäßig abgerufen wird. Er war in fünf Jahren vielleicht mal ein halbes Jahr lang gut. Alles andere war eher Durchschnitt oder schwach. Ich habe wirklich gehofft und gebetet, dass der FC Bayern das Angebot an ihn auch nicht nochmal nachbessert, sondern dabei bleibt, getreu dem Motto: 'Das ist unser Angebot - Take it or leave it!'. Er hat sich eben für das Geld entschieden, was ja wie gesagt legitim ist. Aber dann braucht er auch nicht erzählen, wie wohl er sich in München fühlt und wie wichtig ihm das ist. Der FC Bayern hat ihm ja trotzdem enorm viel Geld geboten, das darf man nicht vergessen - vor allem im Verhältnis zu seiner Leistung. Eigentlich war das FCB-Angebot schon viel zu hoch." Klub-WM 2025: FC Bayern München - Auckland City FC hier im kostenlosen Livestream und im Free-TV