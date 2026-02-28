Beim Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München gab es Probleme zwischen den Gäste-Fans und der Polizei.

Das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird von einem Stimmungs-Boykott der Gäste-Fans überschattet.

Wie "Sky" als übertragender Sender zunächst berichtete, soll es zuvor Probleme zwischen den mitgereisten Anhängern des Rekordmeisters und der Polizei gegeben haben.

Nach Angaben der "AZ" hat eine 29-köpfige Gruppe an Bayern-Fans versucht, mit gefälschten oder nicht regulären Tickets in den Gästeblock des Signal Iduna Parks zu gelangen. Dies gab die Polizei Dortmund auf Anfrage der "AZ" an.