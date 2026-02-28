bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Polizei-Probleme bei den FCB-Fans - darum wurde der Support eingestellt
- Aktualisiert: 01.03.2026
- 10:51 Uhr
- ran.de
Beim Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München gab es Probleme zwischen den Gäste-Fans und der Polizei.
Das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird von einem Stimmungs-Boykott der Gäste-Fans überschattet.
Wie "Sky" als übertragender Sender zunächst berichtete, soll es zuvor Probleme zwischen den mitgereisten Anhängern des Rekordmeisters und der Polizei gegeben haben.
Nach Angaben der "AZ" hat eine 29-köpfige Gruppe an Bayern-Fans versucht, mit gefälschten oder nicht regulären Tickets in den Gästeblock des Signal Iduna Parks zu gelangen. Dies gab die Polizei Dortmund auf Anfrage der "AZ" an.
Schlagstöcke und Pfefferspray gegen Bayern-Ultras?
Dennoch habe diese Gruppe nach einer Polizeikontrolle ins Stadion gehen dürfen. Allerdings entschied sich eine große Gruppe Bayern-Fans anschließend auf Grund der Kontrollen, dem Klassiker in Dortmund fernzubleiben, gingen nicht in den Block, sondern blieben im Stadionumlauf.
Direkt hinter dem Gästeblock kam es zudem laut "AZ" mit Berufung auf Ultra-Kreise Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Beamten brachten dem Bericht nach dabei Schlagstöcken und Pfefferspray zum Einsatz. Infolgedessen kam es wohl zu Verletzten unter den Ultras.
Zumindest ein Teil der Dortmunder Ultras soll sich daraufhin auch mit den Münchnern solidarisiert und den Support ebenfalls eingestellt haben. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es zudem "Alle Bullen sind Schweine"-Fangesänge. Zudem enthüllten die BVB-Anhänger in ihrem Block einen solidarischen Banner mit der Aufschrift: "Freiheit für Gästefans in Dortmund!"
Vor dem Spielbeginn beeindruckten die BVB-Anhänger auch noch mit einer Mega-Choreo mit dem Schriftzug "Heja BVB".