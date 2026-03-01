- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Pleite gegen den FC Bayern: BVB-Coach Kovac schwärmt von "Weltklasse"-Kimmich

  • Aktualisiert: 01.03.2026
  • 11:40 Uhr
  • SID

Nach der Pleite im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern schwärmt Dortmund-Trainer Niko Kovac von FCB-Kapitän Joshua Kimmich.

Für Dortmunds Trainer Niko Kovac war Joshua Kimmich der Grund für die Niederlage der Borussia im Bundesliga-Klassiker gegen Bayern München. "Er war der kleine, aber feine Unterschied", lobte der BVB-Coach nach dem 2:3 (1:0) gegen Bayern München den Fußball-Nationalspieler.

"Das ist schon Weltklasse", sagte Kovac über das entscheidende Tor in der 87. Minute, als Kimmich den Ball volley ins Netz drosch, "andere hauen das Ding aufs Dach". Auch der Chipball des Bayern-Kapitäns zum 1:1-Ausgleich durch Harry Kane (54.) sei außergewöhnlich gewesen, schwärmte Kovac: "Das muss man auch mal als gegnerischer Trainer anerkennen."

Kovac schwärmt von Kimmich

Insgesamt sprach der BVB-Trainer von einem "richtig guten Clasico" und "Werbung für den deutschen Fußball". Sein Team hätte "einen Punkt verdient" gehabt.

Bei nun elf Zählern Rückstand ist die letzte Chance, die Meisterschaft noch einmal spannend zu machen, vertan, dennoch zog Kovac eine positive Zwischenbilanz: "Letzte Saison hatten wir 25 Punkte Rückstand, jetzt sind es elf. Das ist schon eine Entwicklung. Die Bayern kaufen für 60, 70 Millionen ein, wir holen Entwicklungsspieler."

Für den Tabellenzweiten geht es jetzt nach dem Aus im DFB-Pokal und der Champions League nur noch darum, die erneute Teilnahme an der Königsklasse zu sichern. "Mit 52 Punkten nach 24 Spielen stehen wir nicht so schlecht da, wir wollen noch ein paar holen", sagte Kovac: "Wir wollen schnell in die Champions League kommen, und ich möchte schon auf diesem Platz die Ziellinie überschreiten."

