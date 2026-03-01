- Anzeige -
- Anzeige -
bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

BVB vs. FC Bayern: Kein Rot für Schlotterbeck nach Foul an Stanisic - Kovac irritiert mit Aussage

  • Veröffentlicht: 01.03.2026
  • 10:09 Uhr
  • ran.de

BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck entgeht im Spiel gegen Bayern einem Platzverweis. Sein Trainer Niko Kovac hat dazu eine besondere Meinung.

Gewagte Aussage von Niko Kovac. Der Cheftrainer von Borussia Dortmund hat sich nach der 2:3-Niederlage des BVB gegen den FC Bayern zum Foul von Nico Schlotterbeck an Josip Stanisic geäußert und erklärt, ein Platzverweis wäre nicht gerechtfertigt gewesen, schließlich hätte der FCB-Profi den Platz ja nicht verletzt verlassen müssen.

"Josip konnte weiterspielen, von daher denke ich, wäre eine Rote Karte zu hart gewesen. Letzten Endes: Wenn er vom Platz gegangen wäre, dann hätte man darüber nachdenken können, nur wenn keiner vom Platz geht, dann denke ich mir, ist die Gelbe Karte völlig in Ordnung", sagte Kovac nach der Partie.

- Anzeige -
- Anzeige -

Schlotterbeck: Referee hätte auch Rot geben können

Bereits nach einer Viertelstunde hatte Schlotterbeck seinen Gegenspieler mit dem Stollen am linken Bein getroffen und mit seinen beiden Beinen das Sprunggelenk des Kroaten eingeklemmt.

Der BVB-Verteidiger kam mit Gelb davon, gab im "Sky"-Interview nach dem Spiel aber zu, dass der Referee auch Rot hätte geben können: "Da hatte ich ein bisschen Glück, ja."

Übrigens: Auch BVB-Sportchef Lars Ricken teilt die Meinung von Kovac nicht. So sagte er im "Sportstudio" des "ZDF": "Es ist hier schon eine brutale Intensität. Da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt, dass es nur eine Gelbe Karte ist."

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
imago images 1073468942
News

Kovac schwärmt von "Weltklasse"-Kimmich

  • 01.03.2026
  • 11:40 Uhr
Überragendes Bayern-Duo: Kane (r.) mit Kimmich
News

Spieler des Tages: Harry Kane (Bayern München)

  • 01.03.2026
  • 11:35 Uhr
imago images 1073466028Update
News

Monate vor Saisonende: Kane bricht Torrekord

  • 01.03.2026
  • 11:00 Uhr
Hansi Flick zusammen mit Lamine Yamal
News

"Fantastisch für uns": Flick lobt Dreierpacker Yamal

  • 01.03.2026
  • 10:55 Uhr
Dortmund-Bayern
News

Probleme mit der Polizei: FCB-Fans stellen Support ein

  • 01.03.2026
  • 10:51 Uhr
28.02.2026, Borussia Dortmund vs. FC Bayern München, 1. Bundesliga, 24. Spieltag Tor zum 1:2 durch Elfmeter von Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 9) Wichtiger Hinweis: Gemaess den Vorgaben der DFL De...
News

Klassiker-Noten: Zwei Einser-Schüler sorgen für Bayern-Sieg

  • 01.03.2026
  • 10:49 Uhr
Zufrieden mit seinem Debüt: Timo Werner
News

Werners starkes MLS-Debüt - Müller mit Doppelpack

  • 01.03.2026
  • 09:45 Uhr
Hjulmand im Gespräch mit dem Referee
News

"Es ist unfassbar": Schiri-Frust in Leverkusen

  • 01.03.2026
  • 06:32 Uhr
Oliver Baumann im Spiel gegen St. Pauli
News

Baumann hofft auf Lehren: "Nicht schlecht für die Entwicklung"

  • 01.03.2026
  • 06:31 Uhr
Eugen Polanski (l.) und Kevin Diks
News

Polanski über Matchwinner Diks: "Pinkelt Eiswürfel"

  • 01.03.2026
  • 06:28 Uhr