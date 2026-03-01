BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck entgeht im Spiel gegen Bayern einem Platzverweis. Sein Trainer Niko Kovac hat dazu eine besondere Meinung.

Gewagte Aussage von Niko Kovac. Der Cheftrainer von Borussia Dortmund hat sich nach der 2:3-Niederlage des BVB gegen den FC Bayern zum Foul von Nico Schlotterbeck an Josip Stanisic geäußert und erklärt, ein Platzverweis wäre nicht gerechtfertigt gewesen, schließlich hätte der FCB-Profi den Platz ja nicht verletzt verlassen müssen.

"Josip konnte weiterspielen, von daher denke ich, wäre eine Rote Karte zu hart gewesen. Letzten Endes: Wenn er vom Platz gegangen wäre, dann hätte man darüber nachdenken können, nur wenn keiner vom Platz geht, dann denke ich mir, ist die Gelbe Karte völlig in Ordnung", sagte Kovac nach der Partie.