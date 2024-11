Durch ein Kopfballtor von Jamal Musiala in der 85. Minute sicherte sich der FC Bayern München am Samstagabend ein 1:1 (0:1)-Unentschieden bei Borussia Dortmund .

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Wir waren in der ersten Halbzeit im Ballbesitz nicht sauber, hatten viele Ballverluste. Aber es nicht so, dass Dortmund besser als wir waren. Im zweiten Durchgang haben wir Charakter gezeigt, sind zu Chancen gekommen. Wir sind zufrieden mit dem Ausgleich, aber nicht zufrieden mit dem nicht gewonnenen Spiel. Es war ein geiles Spiel für die Bundesliga, ich fand die Intensität von beiden Teams ganz in Ordnung. Für mich war in Ordnung, dass vor dem 1:1 weitergespielt wurde, obwohl Süle auf dem Boden lag."

Thomas Müller (FC Bayern München): "Wir haben uns schon etwas geärgert, dass wir in der ersten Halbzeit nicht den Stempel aufdrücken konnten, wie wir das eigentlich wollten. Nach der Pause haben wir das besser gemacht, waren aktiver. Die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, hat mir sehr gefallen. Ein Mal haben wir Manuel Neuer bei der Sabitzer-Chance gebraucht. Sagen wir einfach: 'Ein verdientes Unentschieden und weiter geht’s'"

Timo Baumgartl (FC Schalke 04) Der bei Schalke aussortierte und nun vereinslose Timo Baumgartl könnte seine Karriere wohl in den USA fortsetzen. Laut "Sky" befindet sich der Verteidiger in Verhandlungen mit MLS-Klub St. Louis CITY SC. Im Gespräch sei ein Vertrag bis mindestens ins Jahr 2027. In Gelsenkirchen löste Baumgartl Ende August seinen Kontrakt vorzeitig auf, spielte dort zuvor schon länger keine Rolle mehr.

Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) Nachdem sich Xabi Alonso in der vergangenen Saison zu Bayer 04 Leverkusen bekannt hat, dürfte der Spanier für die Werkself kaum noch eine weitere Saison zu halten sein. Im Falle eines Abgangs haben die Leverkusener laut "kicker" eine klare Wunschlösung: Sebastian Hoeneß, Erfolgstrainer des VfB Stuttgart. Demnach besitzt er eine Ausstiegsklausel in mittlerer siebenstelliger Höhe. Diese dürfte für Bayer 04 im Fall der Fälle kein Hindernis darstellen.

Urs Fischer (vereinslos) Der zweite Kandidat am Niederrhein ist dem Bericht zufolge der Schweizer Urs Fischer. Der ehemalige Erfolgstrainer von Union Berlin kennt wie Schmidt die Bundesliga, ist aktuell ohne Job und könnte damit sofort übernehmen. Laut "Bild" bekommt Seoane bis einschließlich des Spiels bei RB Leipzig am zehnten Spieltag Zeit, eine Wende herbeizuführen.

Finn Jeltsch (1. FC Nürnberg) Mit Top-Leistungen hat der erst 18-Jährige Innenverteidiger Finn Jeltsch beim 1. FC Nürnberg auf sich aufmerksam gemacht. Das ist auch in der Bundesliga nicht unbemerkt geblieben: So haben Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach Interesse am Youngster, das berichtet die "Sport Bild". Der dürfte allerdings teuer werden, er verlängerte im vergangenen Sommer erst langfristig seinen Vertrag.

Arnaud Kalimuendo (Stade Rennes) Ein Transfer von Stürmerstar Omar Marmoush zeichnet sich bei der Eintracht immer weiter ab. Sportvorstand Krösche ließ in der "Welt am Sonntag" sogar durchblicken, dass man dem Ägypter bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen wolle. Offerten wird es bei den Wahnsinns-Leistungen des Stürmers reichlich geben, so soll unter anderem der FC Bayern interessiert sein. Deshalb hat man schon einen Nachfolger im Visier...

Jacob Bruun Larsen (TSG Hoffenheim) Wegen seiner Verletzungsmisere soll sich der VfB Stuttgart mit einem möglichen Wintertransfer von Jacob Bruun Larsen beschäftigen, wie der "kicker" berichtet. Der noch bis Sommer 2025 an die TSG Hoffenheim gebundene Däne spielte bereits unter dem jetzigen VfB-Trainer Sebastian Hoeneß für die Kraichgauer. Zuletzt wurde er mehrmals verliehen. Der auch bei Borussia Dortmund ausgebildete 26-Jährige trug bereits in der Rückrunde der Saison 17/18 das Stuttgarter Trikot.

Kenan Karaman (FC Schalke 04) Verliert der FC Schalke 04 ausgerechnet seinen Kapitän im Winter? Wie türkische Medien berichten, will Trabzonspor Stürmer Kenan Karaman verpflichten. Allerdings soll der ehemalige Meister nur 500.000 Euro Ablösesumme bieten wollen, Karamans Marktwert dürfte bei einem Vielfachen liegen. Außerdem verlängerte er seinen Vertrag im Sommer erst bis 2028. Laut "WAZ" haben die Schalker kein Interesse an einem Verkauf.

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern München): "Es war sehr intensiv und interessant. Es war sehr ausgeglichen. Dortmund hat in der ersten Halbzeit ein Supertor erzielt, in der zweiten Halbzeit haben wir dominant gespielt, unsere Reaktion und der Charakter waren top. Harry Kane hat etwas gespürt am hinteren Oberschenkel. Wir werden das in München untersuchen und hoffen, dass es nicht schlimm ist. Min-Jae Kim musste wegen eines Cuts getackert werden, aber er ist ein harter Hund und wird bald wieder zurück sein. Das ist bei ihm halb so schlimm."

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): "Es hat mir brutal viel bedeutet, heute erstmals Kapitän zu sein. Deshalb war ich heute echt nervös. Es ist eine Auszeichnung für meine Leistung in den zurückliegenden Jahren beim BVB. Unter dem Strich war es heute ein leistungsgerechtes Unentschieden, weil die Bayern gedrückt haben. Beim 1:1 hätte ich zwar abgepfiffen, weil Niklas Süle nach einem Kopftreffer am Boden lag, aber es war nicht entscheidend für das Gegentor. Wir dürfen Musiala nicht so frei zum Kopfball kommen lassen."