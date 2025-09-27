Die Aufholjagd in der zweiten Halbzeit darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Borussia Mönchengladbach in den ersten 45 Minuten ein Debakel erlebt. In dieser Verfassung könnte die Saison ein böses Ende nehmen. Ein Kommentar.

Von Christian Stüwe

Am Samstagabend verließen Fans von Borussia Mönchengladbach in Scharen den Borussia-Park. Eine erste Welle machte sich kurz vor der Halbzeit beim Zwischenstand von 0:5 gegen Eintracht Frankfurt auf den Weg.

Eine zweite Welle folgte, als die Hessen unmittelbar nach dem Wiederanpfiff das sechste Tor erzielten und den Borussen den nächsten Tiefschlag verpassten.

Die abgewanderten Fans sahen nicht mehr, wie ihre Mannschaft in der Schlussphase eine Aufholjagd startete, Charakter bewies und das Ergebnis mit 4:6 deutlich erträglicher gestaltete. "Eugen Polanski"-Sprechchöre schallten nun durch das Stadion, der Interimstrainer wurde gefeiert.

Ein versöhnliches Ende, das allerdings auch gefährlich ist. Da es das Debakel der ersten 45 Minuten beinahe vergessen macht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Eintracht nach einer furiosen ersten Halbzeit mindestens zwei Gänge runterschaltete, durchwechselte und in der Schlussphase am Spiel nicht mehr teilnahm.

Auch wenn die zweite Halbzeit der Borussia Hoffnung macht, waren die ersten 45 Minuten ein Tiefpunkt in einer sich schon länger andeutenden Abwärtsbewegung. Darüber kann auch das 1:1 am vergangenen Wochenende in Leverkusen beim Debüt von Polanski nicht hinwegtäuschen.