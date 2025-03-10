Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 22. Februar, 17:15 Uhr: Lennart Karl erhält spezielles Geburtstagsgeschenk +++ Geburtstagsgeschenk für Lennart Karl: Der Vertrag von Bayern Münchens Toptalent ist am Sonntag verlängert worden. Beziehungsweise: Das Arbeitspapier ist jetzt ein Profivertrag, der bis 2029 läuft, also ein Jahr länger als vorher. Der Hintergrund ist Karls 18. Geburtstag am 22. Februar. Wie "Sky" berichtet, soll Karl durch den neuen Vertrag zwei Millionen Euro pro Jahr verdienen, hinzu kommen Prämien. Eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben. "Er hat sich hervorragend geschlagen, daher werden die entsprechenden Klauseln in seinem Profivertrag aktiviert. Niemand muss sich Sorgen um Lennart machen", hatte Sportvorstand Max Eberl bereits vor einem Monat im "Bild"-Interview erklärt.

+++ 21. Februar, 19:15 Uhr: Harry Kane spricht über Barca-Gerüchte +++ Harry Kane zum FC Barcelona? Einen solchen Mega-Transfer hatte zumindest Barca-Präsidentschaftskandidat Xavier Vilajoana für den Fall seiner Wahl angekündigt (siehe Eintrag: 19. Februar, 21:39 Uhr). Doch der Bayern-Torjäger weiß von nichts. "Das ist sehr schmeichelnd - aber nein, ich habe von niemandem gehört. Natürlich kümmern sich mein Vater und mein Bruder um diese Angelegenheiten, also bin ich nicht sicher, ob sie etwas gehört haben. Aber sie haben mir nichts erzählt", sagte der zweifache FCB-Torschütze nach dem 3:2-Heimsieg gegen Frankfurt. Zudem bekannte sich Kane einmal mehr zum FC Bayern, wo er noch einen Vertrag bis 2027 besitzt: "Ich bin sehr glücklich hier, und ich denke, es ist albern darüber mitten in der Saison zu sprechen. Jeder kann sehen, wie ich meinen Fußball auf dem Platz genieße. Natürlich wird immer darüber geredet, weil ich der Typ Stürmer bin und Tore schieße. Aber mein Fokus liegt hier bei Bayern München."

+++ 21. Februar, 12:35 Uhr: Konrad Laimer fällt gegen Frankfurt aus +++ Personeller Rückschlag für den FC Bayern. Am Samstagnachmittag empfangen die Münchner in der Allianz Arena Eintracht Frankfurt (ab 15:30 Uhr im Liveticker). Konrad Laimer wird aber nicht dabei sein. Der Österreicher konnte bereits am Abschlusstraining am Freitag aufgrund von leichten Problemen nicht teilnehmen, zuletzt hatte ihn ein Faserriss in der Wade geplagt. Der Rekordmeister bestätigte den Ausfall, von dem zunächst die "tz" berichtet hatte. Demnach würde der 28-Jährige aufgrund von Belastungssteuerung nicht zur Verfügung stehen.

+++ 20. Februar, 10:11 Uhr: Neuer Frankfurt-Trainer? "Wir haben Informationen" +++ Erwartet den FC Bayern München gegen Frankfurt eine große Unbekannte wegen des Trainerwechsels bei der SGE? "Man muss darauf planen, was man gesehen hat. Das waren die letzten beiden Spiele, wir haben also Informationen. Wir haben auch gesehen, was er in seiner vorherigen Mannschaft gemacht hat", gibt sich Kompany vorbereitet. "Aber wir müssen flexibel sein. Und das sind wir, weil wir 18 Monate zusammengearbeitet haben bisher. Der Trainer ist neu, aber die Spieler sind gleich", spielt er die Bedeutung des Trainerwechsels runter.

+++ 20. Februar, 10:06 Uhr: Dortmund noch nicht in Kompanys Kopf +++ Vincent Kompany hat in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt das Duell mit Borussia Dortmund nicht im Kopf. "Es gibt keine Hierarchie von Spielen. Die sind alle gleich wichtig", so der FCB-Cheftrainer. Auch die drei drohenden Gelbsperren machen dem Belgier keine Sorgen: "Gelbsperren kann ich nicht beeinflussen, das ist kein großes Thema. Wir müssen schlau sein, können aber auch nicht überschlau sein."

+++ 19. Februar, 21:39 Uhr: Barca-Präsidentschafts-Kandidat verspricht Kane-Transfer +++ Spielt Bayern-Star Harry Kane in der Zukunft beim FC Barcelona? Wenn es nach Präsidentschaftskandidat Xavier Vilajoana geht, dann ist die Antwort wohl "Ja". Über seinen X-Account schrieb Vilajoana: „Sich um die Spieler aus La Masia zu kümmern, muss immer oberste Priorität genießen. Gleichzeitig müssen wir es auch immer schaffen, Elite-Stars anzuziehen. Wir können das möglich machen." Dazu sehen seine rund 3.300 Follower eine Fotomontage mit Harry Kane. Schon zuletzt kündigte er bei "Sky Sports an: „Wenn wir keinen Harry Kane in unserem Verein haben, dann werden wir ihn holen. Warum nicht?" Bei den Bayern steht Kane noch bis zum Sommer 2027 unter Vertrag, zuletzt wurde berichtet, dass es erste Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung geben soll. Zudem gilt eine Wahl von Vilajoana am 15. März als nächsten Barca-Präsident eher als unwahrscheinlich.

+++ 19. Februar, 06:38 Uhr: Supertalent Kennet Eichhorn vor Wechsel? +++ Kann sich der FC Bayern München in Stellung bringen für den Transfer eines Top-Talents? Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der 16-Jährige Kennet Eichhorn von Hertha BSC sich für einen Transfer in diesem Sommer entschieden haben. Die Hertha habe demnach alles gehalten, um das größte Talent der eigenen Schmiede der vergangenen Jahre zu halten, der Teenager will jedoch bereits ab Sommer auf höchstem Niveau trainieren. Bereits zuvor wurde der FCB als Interessent genannt, auch RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, Manchester United und Real Madrid sollen Eichhorn beobachten.

+++ 18. Februar, 07:43 Uhr: Luis Diaz schwärmt von Sturmpartnern Kane und Olise +++ Satte 80 Torbeteiligungen hat das Angriffstrio des FC Bayern München - Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz - bereits auf dem Konto. Damit bilden die drei das treffsicherste Trio im Weltfußball aktuell. Diaz schwärmte nun bei "Sky" über seine kongenialen Mitspieler: "Es macht mich sehr stolz, in einer Mannschaft mit Harry und Michael zu spielen. Sie sind technisch wirklich spektakulär." Vor allem der Engländer hat es Diaz angetan: "Harry macht einfach alles gut. Er hat mich sehr überrascht. [...] Zu sehen, wie er für uns als Mannschaft arbeitet, wie er sich bewegt, wie er sich immer wieder fallen lässt, den Ball fordert und natürlich, wie er Tore erzielt... Er ist eine Maschine. Ich bin sehr stolz, Teil dieser Offensive zu sein." Olise dagegen "zerstört" seine Gegenspieler im Eins-gegen-eins. "Er ist technisch so gut und macht den Unterschied. Er ist ein ruhiger Kerl. Auf dem Platz ist er sehr kommunikativ."

