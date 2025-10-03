Wie prekär ist die Lage in Gladbach? Was muss sich ändern? Wie muss sich der Klub aufstellen? Wir haben mit Karlheinz Pflipsen darüber gesprochen. Das Interview führte Andreas Reiners Für Karlheinz Pflipsen war die Antwort sofort klar. Borussia Mönchengladbach aus der Krise helfen? Natürlich! Die Gladbach-Legende wäre sofort zur Stelle, wenn der sich in einer ausgewachsenen Krise befindliche Traditionsklub melden würde. "Ich bin gebürtiger Mönchengladbacher, der fast die komplette Karriere in diesem Verein gespielt hat. Wenn man mich fragt, würde ich sofort mit anpacken und helfen, in welcher Form auch immer, weil mir der Verein am Herzen liegt", sagte Pflipsen im ran-Interview. Pflipsen, der im Alter von zehn Jahren zur Borussia wechselte, bis 1999 dort spielte und 1995 mit dem Klub den DFB-Pokal gewann, erlebt als Schwiegervater von Rocco Reitz hautnah mit, wie schwierig die Lage rund um die Mannschaft aktuell ist. Borussia Mönchengladbach: Virkus-Rücktritt kam zu spät – Kommentar

Die Bundesliga-Tabelle

Im ran-Interview spricht Pflipsen zudem über fatale Fehler in der Vergangenheit, die Arbeit von Roland Virkus, Eugen Polanski und die neue sportliche Führung.

Gladbach in der Krise: "Definitiv besorgniserregend" ran: Herr Pflipsen, wie groß sind Ihre Sorgen, dass die Borussia absteigt? Karlheinz Pflipsen: Aktuell stehen wir auf dem letzten Tabellenplatz, und die Situation ist definitiv besorgniserregend. Positiv für die Zukunft sehe ich, dass wir noch in einer frühen Phase der Saison sind und dass in den nächsten Wochen der eine oder andere wichtige Spieler wieder fit wird und so der Mannschaft helfen kann. Es sollte mit allen Mitteln versucht werden, so schnell wie möglich einerseits Ruhe in den Verein zu bekommen, und andererseits positive Ergebnisse zu erringen, damit der Druck auf die Mannschaft nachlässt. ran: Welche Fehler sind rund um den Verein in der Vergangenheit vor allem gemacht worden, dass die Situation jetzt so prekär ist? Pflipsen: Auf der einen Seite hat man den kompletten Machtapparat der letzten Jahre mit Max Eberl, Rolf Königs, Hans Meyer und Stephan Schippers verloren. Das ist für jeden Verein schwer aufzufangen. Des Weiteren hat man in der Vergangenheit Spieler wie Marcus Thuram, Ramy Bensebaini oder auch Matthias Ginter ablösefrei verloren, wodurch ein finanzielles und sportliches Loch entstanden ist. Wir reden hier über geschätzt 50 bis 60 Millionen Euro, die in der Kasse für neue Transfers fehlen. Das ist für einen Klub wie Borussia tödlich und darf in der Form nicht passieren. ran: Wie beurteilen Sie die Arbeit von Roland Virkus? Pflipsen: Ich finde es immer schwer, von außen die Arbeit eines Einzelnen zu bewerten. Sicherlich hat Roland nicht alles im Alleingang entschieden. Dazu gehören immer mehrere Personen. Ich glaube, dass die Situation, die er vorgefunden hat, nicht ganz einfach war und immer noch ist. Am Ende wird jeder an seinen Erfolgen gemessen und diese blieben zuletzt leider aus. Roland hätte sich am Ende der letzten Saison von Gerardo Seoane trennen müssen, um so einem neuen Trainer die Einbindung in Transfers zu ermöglichen und ebenso die komplette Vorbereitung mit der Mannschaft zu erleben. Trotzdem finde ich es aus menschlicher Sicht schade, wenn Roland nach über 30 Jahren nicht mehr Teil der Borussen-Familie ist. Er hat sicherlich sehr viel für den Verein geleistet und auch geopfert. ran: Wo sehen Sie die größten Probleme in der Mannschaft bzw im Kader? Pflipsen: Zurzeit fehlen wirklich wichtige Spieler mit Tim Kleindienst, Robin Hack und Franck Honorat. Die kann man nicht mal eben so ersetzen. Trotzdem hat man sich im Sommer dazu entschieden, wichtige und auch erfahrene Spieler wie Alassane Plea, Ko Itakura und Julian Weigl ziehen zu lassen, wodurch es aus meiner Sicht im Moment auch an Erfahrung und Führungsspielern fehlt. Das ist gerade in der jetzigen Phase sehr wichtig. Darüber hinaus finde ich die Zusammensetzung des Kaders nicht ideal. Auf manchen Positionen ist man überbesetzt und auf anderen Positionen fehlt es an qualitativen Alternativen.

Pflipsen über Möcnhengladbach: "Über das Kollektiv kommen" ran: Wenn man das Spiel gegen Frankfurt sieht: Was braucht das Team jetzt vor der Partie gegen Freiburg, um wieder in die Spur zu kommen? Pflipsen: Ich glaube, dass man übers Kollektiv kommen muss. Das heißt, es wird wichtig sein - wie es die Mannschaft in Leverkusen hervorragend gemacht hat - die Räume eng zu halten, damit es einfacher wird, Zweikämpfe zu gewinnen und sich darüber das Vertrauen in die eigene Stärke zurück zu holen.

Borussia Mönchengladbach entlässt Gerardo Seoane: Klub fällt Entscheidung um Interimscoach Eugen Polanski - die Trainer-Kandidaten 1 / 11 © Kirchner-Media Gladbach entlässt Trainer Seoane: Die Nachfolge-Kandidaten

Borussia Mönchengladbach hat Trainer Gerardo Seoane nach nur drei Bundesliga-Spieltagen entlassen. Nach dem verkorksten Saisonstart, der in der 0:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen seinen Tiefpunkt fand, müssen die "Fohlen" sich bereits frühzeitig neu aufstellen. ran zeigt, welche Kandidaten für die Seoane-Nachfolge infrage kommen.

Auch interessant: Borussia Mönchengladbach - Gladbach-Legende Karlheinz Pflipsen: "Ist tödlich" © Nordphoto Eugen Polanski (Interimstrainer)

Die Zukunft von Eugen Polanski entscheidet sich erst nach der Verpflichtung eines neuen Sportdirektors. Das erklärte Geschäftsführer Stefan Stegemann in der "Rheinischen Post". "Der erste Stein, der fallen muss, ist der neue sportliche Leiter. Den wollen wir zeitnah finden. Die Trainerfrage bleibt bis dahin offen", sagte Stegemann. Damit ist das kommende Spiel gegen den SC Freiburg kein Entscheidungsspiel. Polanski erhalte laut "Bild" zumindest auch die Duelle gegen Union Berlin und den FC Bayern als Bewährungschance ... © IMAGO/fohlenfoto/SID/- Eugen Polanski (Interimstrainer)

Trotz der desaströsen ersten Halbzeit der Borussia beim 4:6 gegen Eintracht Frankfurt darf sich der Interimstrainer also weiter Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung bei der Borussia machen. Stegemann bekräftigt das. Sollte der Posten von Sportgeschäftsführer Virkus länger unbesetzt bleiben "und wir sehen gute Entwicklungen", bleibe die Trainer-Frage "vielleicht auch nicht so lange offen." © IMAGO/foto2press Pellegrino Matarazzo (vereinslos, zuletzt TSG Hoffenheim)

Der ehemalige TSG-Coach Matarazzo soll sich laut "Sport 1" bereits in Gesprächen mit der Borussia befinden. Zuvor hatte der "Kicker" den 47-Jährigen als Kandidaten genannt. Seit seiner Entlassung im November 2024 ist Matarazzo ohne Team. Für den gebürtigen Amerikaner spricht seine Erfahrung, so stand er von Dezember 2019 bis Oktober 2022 insgesamt 100 Pflichtspiele für den VfB Stuttgart an der Seitenlinie. © IMAGO/Agencia-MexSport Martin Demichelis (vereinslos, zuletzt CF Monterrey)

Wird ein ehemaliger Star des FC Bayern neuer Trainer bei der Borussia? Wie der "Kicker" berichtet, soll Demichelis zum Kandidatenkreis für die Nachfolge von Seoane zählen. Der 44-Jährige wurde im vergangenen Mai als Trainer des Monterrey CF aus Mexiko entlassen und stünde damit umgehend zur Verfügung. Zuvor stand Demichelis unter anderem auch bei River Plate in Argentinien an der Seitenlinie sowie bei diversen Jugendmannschaften des deutschen Rekordmeisters. © Eibner Edin Terzic (vereinslos, zuletzt Borussia Dortmund)

Der ehemalige Trainer des BVB will wieder ein Team übernehmen und es könnte laut eigener Aussage "sofort losgehen". In Dortmund hatte der 42-Jährige von Dezember 2020 bis Sommer 2021 sowie von Juli 2022 bis Ende Juni 2024 insgesamt 128 Pflichtspiele an der Seitenlinie gestanden. Der "Kicker" bringt Terzic ebenfalls als Anwärter auf den Trainerstuhl in Mönchengladbach ins Spiel. © 2023 Getty Images Roger Schmidt (vereinslos, zuletzt Benfica Lissabon)

Der 58-Jährige wird seit Jahren immer wieder mit einer Bundesliga-Rückkehr in Verbindung gebracht. Auch nach dem Seoane-Aus in Gladbach muss sein Name genannt werden. Zuletzt trainierte Schmidt von Juli 2022 bis August 2024 Benfica. Die "Bild" bezweifelt in einem Bericht über den erfahrenen Coach jedoch, ob BMG sein Gehalt überhaupt stemmen könnte. In der Bundesliga stand er bis Anfang 2017 in insgesamt 125 Pflichtspielen für Bayer Leverkusen an der Seitenlinie. © 2023 Getty Images Urs Fischer (vereinslos, zuletzt Union Berlin)

Mit dem Schweizer könnten die "Fohlen" ebenfalls einen sehr erfahrenen Mann verpflichten. Fischer war bis November 2023 als Trainer von Union Berlin tätig und führte die "Eisernen" einst bis in die Bundesliga und sogar bis in die Champions League. Seitdem ist der 59-Jährige vereinslos. © Steinsiek.ch Bo Svensson (vereinslos, zuletzt Union Berlin)

Der Däne spielte einst selbst einenhalb Jahre für die Borussia, ehe der Defensivspieler zu einer Säule bei Mainz 05 wurde. Später trainierte der heute 46-Jährige auch das Team und machte dabei 104 Pflichtspiele an der Seitenlinie. Deutlich kürzer und weniger erfolgreich verlief das Kapitel bei Union Berlin. Dort fehlte der Erfolg, wo er als Nachfolger von Fischer bereits nach nur einem halben Jahr Ende Dezember 2024 wieder gehen musste. © Panoramic by PsnewZ Lucien Favre (vereinslos, zuletzt OGC Nizza)

Oder kommt es zur ganz großen Feel-Good-Story? Der 67-Jährige ist seit seiner Entlassung in Nizza im Januar 2023 ohne neuen Klub. Favre ist einer der erfolgreichsten Trainer in der jüngeren Vereinsgeschichte der Borussia. In der Bundesliga leitete er bis Dezember 2020 auch für 110 Pflichtspiele Borussia Dortmund an. An Erfahrung kann es kaum jemand mit dem Schweizer aufnehmen. Die Frage wird sein, ob man es Favre erneut zutraut, die Mannschaft in die Spur zu bringen, oder er mittlerweile zu lange aus dem Geschäft raus ist und sein Spielstil noch für den modernen Fußball geeignet ist. © Steinsiek.ch Raphael Wicky (vereinslos, zuletzt BSC Young Boys)

Bereits vor einigen Monaten war Wicky als möglicher Seoane-Ersatz gehandelt worden. Nun ploppt sein Name erneut auf. Der ehemalige Spieler des HSV stand zuletzt bei den Young Boys Bern unter Vertrag – wie einst Seoane. Mit den Schweizern gewann der 48-Jährige 2022/23 das Double, im März 2024 folgte die Trennung.

ran: Ihr Schwiegersohn Rocco Reitz versucht, auch als Kapitän voranzugehen. Wie erleben Sie ihn im Moment? Pflipsen: Auch für ihn ist es aktuell wie für jeden anderen eine schwierige und unbefriedigende Situation, aber Rocco ist ein Spieler, der immer alles gibt und ich weiß, dass er alles dafür tun wird, um schnellstmöglich den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber wie ich vorhin schon sagte, geht das am besten übers Kollektiv. ran: Joe Scally kritisierte, Gladbach habe "zu viele Egos im Team". Haben Sie ebenfalls den Eindruck? Pflipsen: Das kann ich von außen nicht beurteilen, aber man sollte eine solche Aussage aus dem Kreise der Mannschaft ernst nehmen und wenn es so sein sollte, schnellstmöglich abstellen. Weil die Grundlage, um aus einer schwierigen Phase heraus zu kommen, ist immer, dass man zusammenhält und nicht anfängt, sein Ego in den Vordergrund zu stellen. ran: Ist Eugen Polanski der geeignete Trainer? Sollte die Borussia weiter auf ihn setzen? Pflipsen: Ich finde, man kann Eugen als Trainer nach zwei Spielen nicht abschließend beurteilen. Eines davon in Leverkusen war richtig gut und das andere gegen Frankfurt war einfach schlecht. Ich würde mich für ihn freuen, wenn man ihm weiterhin die Chance gibt und ich wünsche ihm, dass er die Mannschaft wieder zum Erfolg führt. Es ist auch für ihn eine alles andere als einfache Aufgabe, die er da vor der Brust hat. ran: Auch in der sportlichen Führung stellt die Borussia sich neu auf. Wen sehen Sie als geeignete(n) Kandidaten? Pflipsen: Das entscheide am Ende nicht ich, sondern die verantwortlichen Personen im Verein. Auch das ist sicherlich keine leichte Aufgabe und ich hoffe, dass man Personen findet, die einerseits dem Verein nahestehen und andererseits sportliche Kompetenz mitbringen.

