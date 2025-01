In der Tabelle kletterte das Team von Trainer Gerardo Seoane mit dem achten Saisonerfolg auf Platz acht und darf damit wieder leise von Europa träumen.

Rocco Reitz (34.), Robin Hack (54.) und Tim Kleindienst (86.), der einen Foulelfmeter verschoss, aber im Nachschuss sein elftes Saisontor erzielte, trafen für die Gladbacher, die nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg feierten.

Dieter Hecking hat bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte nach Gladbach einen bitteren Dämpfer mit dem VfL Bochum kassiert.

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze

Dafür veränderte der 60-Jährige im Vergleich zum 3:3 gegen RB Leipzig seine Mannschaft auf drei Positionen. Auf der anderen Seite beorderte Seoane unter anderem den Ex-Bochumer und Relegationshelden Kevin Stöger in die Startformation.

Im Vorfeld der Begegnung hatte vor allem die erstmalige Rückkehr Heckings in den Borussia-Park im Mittelpunkt gestanden. "Gladbach war eine besondere Station für mich. Aber klar, das zählt nicht", betonte Hecking, der Mönchengladbach von Dezember 2016 bis Juni 2019 als Trainer betreut hatte: "Da zählt nur, dass der VfL Bochum dieses Spiel gewinnt."

Kluge Eckballvariante bringt Gladbach auf Kurs

Die Bochumer starteten selbstbewusst - und hätten mit etwas Glück früh in Führung gehen können. Nach einer Ecke der Gäste lenkte der Gladbacher Tomas Cvancara den Ball aber nur auf und nicht in das eigene Tor (3.).

In der Folge übernahm die Borussia dann die Spielkontrolle, in der Offensive fehlte aber das nötige Tempo. Und so sorgte auch hier eine Standardsituation für erste echte Torgefahr, doch Lukas Ullrich köpfte aus guter Position drüber (14.).