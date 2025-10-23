Der FC Bayern München muss am 8. Spieltag der Bundesliga-Saison auswärts bei Borussia Mönchengladbach ran. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München befindet sich weiter in absoluter Topform. Nachdem der deutsche Rekordmeister am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen Borussia Dortmund gewann, gab sich das Team von Vincent Kompany auch in der Champions League keine Blöße und siegte gegen den FC Brügge mit 4:0.

In der Bundesliga wartet am 8. Spieltag nun Borussia Mönchengladbach. Die "Fohlen" stecken inmitten einer handfesten Krise, konnten in der laufenden Spielzeit noch keine Partie gewinnen und stehen mit lediglich drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Dass sich das ausgerechnet gegen die Rekord-Bayern ändert, wirkt derzeit eher unwahrscheinlich.

Womöglich könnte das Duell gegen die Münchner für Interimstrainer Eugen Polanski sogar zum "Schicksalsspiel" werden. Der Ex-Spieler konnte bisher nicht überzeugen. Bei einer Niederlage könnte der neue Sportchef Rouven Schröder handeln und eine externe Lösung für den Trainerstuhl verpflichten.

So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.