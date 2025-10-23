Anzeige
8. Spieltag der Bundesliga

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker – die Aufstellungen sind da

  • Aktualisiert: 25.10.2025
  • 14:51 Uhr

Der FC Bayern München muss am 8. Spieltag der Bundesliga-Saison auswärts bei Borussia Mönchengladbach ran. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München befindet sich weiter in absoluter Topform. Nachdem der deutsche Rekordmeister am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen Borussia Dortmund gewann, gab sich das Team von Vincent Kompany auch in der Champions League keine Blöße und siegte gegen den FC Brügge mit 4:0.

In der Bundesliga wartet am 8. Spieltag nun Borussia Mönchengladbach. Die "Fohlen" stecken inmitten einer handfesten Krise, konnten in der laufenden Spielzeit noch keine Partie gewinnen und stehen mit lediglich drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Dass sich das ausgerechnet gegen die Rekord-Bayern ändert, wirkt derzeit eher unwahrscheinlich.

Womöglich könnte das Duell gegen die Münchner für Interimstrainer Eugen Polanski sogar zum "Schicksalsspiel" werden. Der Ex-Spieler konnte bisher nicht überzeugen. Bei einer Niederlage könnte der neue Sportchef Rouven Schröder handeln und eine externe Lösung für den Trainerstuhl verpflichten.

So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

+++ Update, 25.10., 14.20 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Borussia Mönchengladbach: Nicolas - Elvedi, Sander, Diks - Castrop, Reitz, Engelhardt, Netz - Honorat, Stöger - Tabakovic

FC Bayern München: Urbig - Boey, Upamecano,  Kim, Bischof - Goretzka, Kimmich - Olise, Kane, Diaz - Jackson

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Bundesliga heute live: Läuft die Partie Gladbach - Bayern München im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

Mönchengladbach - FC Bayern heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Gladbach gegen Bayern München live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Gladbach gegen Bayern München heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Bayern München zu Gast in Gladbach: Wo gibt's heute einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu Gladbach gegen Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern
  • Datum und Uhrzeit: 25. Oktober 2025; 15:30 Uhr
  • Trainer: Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach), Vincent Kompany (FC Bayern)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
