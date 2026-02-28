Borussia Mönchengladbach meldet sich zurück. Die "Fohlen" stoppen ihren freien Fall mit einem Last-Minute-Sieg gegen Union Berlin.

Aufatmen bei Eugen Polanski: Borussia Mönchengladbach hat seinen freien Fall in der Fußball-Bundesliga mit einem Arbeitssieg gestoppt. Die im Abstiegskampf steckenden Fohlen bezwangen Union Berlin spät mit 1:0 (0:0), damit sitzt auch Trainer Polanski wieder fester im Sattel.

Kevin Diks (90.+4, Foulelfmeter nach Videobeweis) traf für die überlegene, vorne aber lange Zeit zu harmlose Borussia, die zuvor siebenmal in Folge nicht gewonnen hatte und in der Tabelle durchgereicht worden war. Union bleibt trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld.

"Am Ende zählt nur das Ergebnis", hatte Polanski vor dem Spiel gesagt - und direkt Mut bewiesen: Der Gladbach-Coach machte den 17 Jahre alten Offensivspieler Wael Mohya zum jüngsten Startelf-Debütanten der Vereinsgeschichte. Auch Polanskis Mannschaft begann forsch und nahm nach vorsichtigem Beginn das Heft in die Hand.

Einziges Manko blieb die Chancenverwertung. Einen Kopfball von Haris Tabakovic lenkte Frederik Rönnow gekonnt über die Latte (18.), aus der folgenden Druckphase machte die Borussia zu wenig. Akzente setzen konnte dabei auch Mohya. Der Youngster, 2025 mit Borussias U17 deutscher Meister, ließ sein Können immer wieder aufblitzen.