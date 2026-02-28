Nach fast fünf Monaten muss sich die TSG Hoffenheim erstmals wieder zu Hause geschlagen geben. Der FC St. Pauli feiert im Abstiegskampf einen unerwarteten Erfolg.

Die Rekordserie der TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga ist nach 148 Tagen gerissen. Die Kraichgauer verloren gegen den leidenschaftlich kämpfenden Abstiegskandidaten FC St. Pauli mit 0:1 (0:1) und konnten die Vereinsbestmarke von acht Heimsiegen in Serie nicht weiter ausbauen. Trotz des Rückschlags bleibt die Elf von Christian Ilzer mit 46 Punkten als Dritter weiter auf Kurs Champions League.

Die TSG fand trotz Überlegenheit keine Antwort auf den Rückstand durch Mathias Pereira Lage (45.+4). Zuletzt gab es am 3. Oktober 2025 gegen Köln (0:1) daheim keinen Sieg. St. Pauli setzte nach den Big Points gegen Bremen in der Vorwoche seinen Aufwärtstrend fort und kletterte nach langer Zeit wieder auf einen Nichtabstiegsplatz. Nach elf erfolglosen Anläufen gelang mal wieder ein Dreier in der Fremde, es war erst der zweite Auswärtssieg der Saison.

Ilzer hatte nicht nur wegen des Pokal-Aus am Millerntor vor dem Kellerkind gewarnt. "Sie haben mehrfach bewiesen, dass sie gegen Spitzenteams bestehen können", sagte der 48-Jährige. Sein Team dürfe sich deshalb nicht "an Serien und Rekorden erfreuen", sondern müsse erneut "TSG-Fußball auf den Platz bringen". Dies setzte seine unveränderte Startelf gleich um, legte vor 27.786 Zuschauern in der Anfangsphase einen echten Sturmlauf hin.