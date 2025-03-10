- Anzeige -
Update
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: Schweinsteiger war Kandidat für Trainerteam von Kompany - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 28.02.2026
  • 14:29 Uhr
  • ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

Inhalt

+++ 28. Februar, 14:20 Uhr: Schweinsteiger war Kandidat für Trainerteam von Kompany +++

Interessante Enthüllung von Tobias Schweinsteiger. Der Ex-Fußballprofi hat im Interview mit "t-online" verraten, dass er 2024 im Trainerteam von Vincent Kompany beim FC Bayern hätte landen können. Entsprechende Gespräche hätten demnach stattgefunden.

Im Sommer vor gut eineinhalb Jahren übernahm Kompany von Thomas Tuchel die Geschicke beim Rekordmeister – mit Schweinsteiger als möglichem Kandidaten.

"Es gab schon das eine oder andere Telefonat. Über den Fußballlehrerlehrgang hatte Kompany aber schon Kontakt mit Rene Maric (aktueller Bayern-Co-Trainer, d. Red.) – und auch sein Trainerteam irgendwo schon im Kopf. Und da war ich nicht mit dabei", verriet der Ex-Profi: "Das ist aber ein normaler und üblicher Vorgang. Damit hatte sich das für mich dann auch wieder erledigt."

Der Bruder von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger spielte während seiner aktiven Laufbahn unter anderem für die Bayern, 2015 beendete er nach einem Engagement bei deren Reserve seine Karriere.

In der Folge schlug er eine Trainerlaufbahn ein und arbeitete unter anderem bei der U17 und der zweiten Mannschaft der Münchner als Assistenztrainer.

+++ 27. Februar, 16:44 Uhr: Nicolas Jackson weckt wohl Interesse aus Saudi-Arabien +++

Leihstürmer Nicolas Jackson hat nach dem Saisonende wohl keine Zukunft beim FC Bayern. Zudem soll sein Stammklub FC Chelsea angeblich auch keinen Wert mehr auf die Dienste des Senegalesen legen, obwohl er bei den Londonern noch einen Vertrag bis 2033 in der Tasche hat.

Laut "Bild" könnte die sportliche Zukunft des 24-Jährigen wohl in Saudi-Arabien liegen. Dem Bericht nach dürfte Al-Ahli um den deutschen Trainer Matthias Jaissle Interesse an Jackson haben. Zudem sollen noch weitere Klubs aus Saudi-Arabien den Nationalspieler und Afrika-Cup-Sieger im Visier haben.

+++ 27. Februar, 10:12 Uhr: Kompany erwartet Dortmund aggressiv +++

Bei der Herangehensweise erwartet Vincent Kompany einen aggressiven BVB: "Sie haben diese Fähigkeit, Gas zu geben. Sie haben nicht umsonst schon so viele Spiele in der Schlussphase entschieden."

"Ich kann nur sagen, wie wir es machen werden, wir werden Gas geben!"

+++ 27. Februar, 10:09 Uhr: Neuer-Einsatz weiter fraglich +++

Ob Manuel Neuer im Spiel gegen den BVB wird auflaufen können, ist noch offen. "Wir schauen, ob er heute mittrainiert", sagt Kompany.

Allerdings betont er auch: "Wenn es nicht reicht, dann machen wir es wie vorher auch mit Jonas Urbig. Wir vertrauen ihm."

Das letzte Update zu Neuer und anderen Verletzten bekommt Kompany erst nach der Pressekonferenz.

+++ 27. Februar, 10:05 Uhr: Kompany über BVB-Spiel: "Gibt keinen komfortablen Vorsprung" +++

Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund ist Vincent Kompany voller Vorfreude. "Das ist ein Klassiker. Das hat immer seine Wichtigkeit. Generell Erster gegen Zweiter. Wir dürfen das schon auch so groß machen, wie es ist."

Dabei betont er auch: "Es gibt keinen komfortablen Vorsprung." Aktuell ist der FC Bayern auf acht Punkte enteilt.

+++ 25. Februar, 18:55 Uhr: Istanbuler Klubs wollen Bayern-Star +++

Schon länger gilt Min-jae Kim beim FC Bayern als Verkaufskandidat. Zuletzt stand der Innenverteidiger aus Südkorea aber regelmäßig wieder in der Startelf. Der Münchner Zeitung "tz" zufolge werben aber nun zwei Topklubs aus der Türkei um Kim: die Stadtrivalen Galatasaray und Besiktas aus Istanbul.

Vor allem das finanzstarke Galatasaray macht offenbar ernst, die sportliche Führungs soll sich bei Kims ehemaligen Mitspielern Victor Osimhen und Sacha Boey über den Abwehrspieler erkundigt haben.

Kim besitzt in München noch einen Vertrag bis 2028 und soll mit rund 17 Millionen Euro im Jahr zu den Topverdienern gehören. Ob er sich einen Wechsel vorstellen kann, oder ob die Bayern Kim überhaupt abgeben wollen, wird sich zeigen. An Interessenten scheint es aber nicht zu mangeln, auch mit dem AC Mailand und Chelsea wurde Kim bereits in Verbindung gebracht.

+++ 25. Februar, 11:30 Uhr: Bayern-Youngster im Fokus von Topklubs +++

Allen Junior Lambé gilt als einer der interessantesten Spieler, die derzeit im Nachwuchs des FC Bayern unterwegs sind.

Der 17-Jährige, der vor allem im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, durfte sich zuletzt im Profitraining zeigen.

Beim deutschen Rekordmeister steht der gebürtige Karlsruher noch bis 2028 unter Vertrag, verlängerte seinen Kontrakt erst im vergangenen November. Trotzdem haben bereits mehrere internationale Topklubs die Fühler nach Lambé ausgestreckt.

Wie "FCBinside" berichtet, informierte sich Olympique Marseille bereits im Winter über den Youngster. Zudem sollen Atalanta Bergamo, die AS Rom und die PSV Eindhoven die Entwicklung des Rechtsfußes genauestens verfolgen.

In der laufenden Saison kam Lambé vor allem in der U19 zum Einsatz und soll innerhalb des Klubs eine große Wertschätzung genießen.

+++ 24. Februar, 07:11 Uhr: Neuer zurück auf dem Trainingsplatz +++

Überraschung beim FC Bayern München: Bei der ersten Trainingseinheit der Woche war der verletzte Manuel Neuer wieder auf dem Platz zu finden.

Zwar absolvierte der 39-Jährige noch keine volle Einheit und keine volle Belastung, durch das frühe Comeback nährte Neuer jedoch die Hoffnungen auf ein Comeback im Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag.

Neuer laboriert zurzeit an einem Muskelfaserriss in der Wade. Der Rekordmeister machte zunächst keine Angaben zur Ausfallzeit.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

Transfers

Zugänge

abNamePosMannschaftTeam
01/2026GambiaBara Sapoko NdiayeMFGambinos Stars AfricaGambinos Stars AfricaGambinos Stars
01/2026EnglandDaniel FradleyCO-TRManchester CityManchester CityMan City
01/2026DeutschlandQuirin LöppertAT-TRFC AugsburgFC AugsburgAugsburg
12/2025TürkeiDeniz OfliABBayern München IIBayern München IIBayern II
12/2025PeruFelipe ChávezMFBayern München IIBayern München IIBayern II
12/2025SpanienJavier FernándezMFBayern München IIBayern München IIBayern II
10/2025DeutschlandVincent ManubaABBayern München IIBayern München IIBayern II
09/2025SenegalNicolas JacksonSTChelsea FCChelsea FCChelsea
08/2025DeutschlandJannis BärtlTWBayern München IIBayern München IIBayern II
07/2025KolumbienLuis DíazSTLiverpool FCLiverpool FCLiverpool
07/2025DeutschlandPaul WannerMF1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFSturm GrazSturm GrazSturm Graz
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTCA OsasunaCA OsasunaOsasuna
07/2025DeutschlandBenjamin SommerRE-TREintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. Frankfurt

Abgänge

abNamePosMannschaftTeam
02/2026FrankreichSacha BoeyABGalatasarayGalatasarayGalatasaray
02/2026PeruFelipe ChávezMF1. FC Köln1. FC KölnKöln
01/2026SpanienJavier FernándezMF1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
09/2025SchwedenJonah Kusi-AsareSTFulham FCFulham FCFulham
08/2025DeutschlandPaul WannerMFPSV EindhovenPSV EindhovenPSV Eindhoven
08/2025FrankreichKingsley ComanSTAl NassrAl NassrAl Nassr
08/2025DeutschlandTarek BuchmannAB1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
08/2025PortugalJoão PalhinhaMFTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTRC CeltaRC CeltaRC Celta
07/2025MarokkoAdam AznouABEverton FCEverton FCEverton
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025IsraelDaniel PeretzTWHamburger SVHamburger SVHamburg
07/2025DeutschlandMax SchmittTWSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
07/2025EnglandEric DierABAS MonacoAS MonacoAS Monaco
07/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFHertha BSCHertha BSCHertha BSC
07/2025DeutschlandLeroy SanéSTGalatasarayGalatasarayGalatasaray
07/2025KroatienGabriel VidovićSTDinamo ZagrebDinamo ZagrebDin. Zagreb
Mehr Infos: Bundesliga-Tabelle

