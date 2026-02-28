Bayer Leverkusen verpasst den Heimdreier gegen den 1. FSV Mainz 05. In der Schlussphase verhindert die Werkself zumindest eine Pleite.

Müde, mutlos, mittelmäßig: Bayer Leverkusen hat sich im Rennen um die begehrten Champions-League-Ränge einen weiteren Ausrutscher erlaubt. Eine Woche nach der Pleite in Berlin reichte es für die Werkself gegen den abstiegsbedrohten 1. FSV Mainz 05 nur zu einem 1:1 (0:0) - ein weiterer herber Rückschlag für den ambitionierten Vizemeister.

Bayer enttäuschte und ließ alles vermissen, was ein Topteam benötigt. Immerhin verhinderte Leverkusen dank Jarell Quansah (88.) die nächste Niederlage, nachdem Sheraldo Becker (67.) die Gäste in Führung gebracht hatte. Am Sonntag könnten die Konkurrenten RB Leipzig und VfB Stuttgart ihren Vorsprung vorerst ausbauen. Im engen Tabellenkeller sorgten die Mainzer von Trainer Urs Fischer durch den Punktgewinn für einen Achtungserfolg.

Viel Zeit zur Erholung war Bayer nach dem Achtelfinal-Einzug in der Champions League nicht geblieben. Es gebe jedoch "keine Entschuldigung", betonte Trainer Kasper Hjulmand zum Start in eine "sehr wichtige Woche" im Kampf um die Königsklasse. Es folgen die wegweisenden Partien am Mittwoch beim Hamburger SV und am nächsten Samstag beim SC Freiburg.