Der 30. Bundesliga-Spieltag steht an - allerdings ohne eine Partie am Karfreitag. Das steckt dahinter.

Der kommende Bundesliga-Spieltag muss ohne eine Partie am Freitag um 20:30 Uhr auskommen.

Obwohl es die Freitagabendspiele der Bundesliga bereits in den 1970er-Jahren gab und seit der Saison 2006/07 eine Partie zum Wochenendbeginn ausgetragen wird, bildet ein Tag in jedem Jahr die Ausnahme.

Am Karfreitag finden seit jeher schließlich keine Bundesligaspiele statt - und das aus einem einfachen Grund.

Der Karfreitag gilt per Gesetz als stiller Feiertag in ganz Deutschland. Das bedeutet, dass neben dem Tanzverbot auch öffentliche Sportveranstaltungen in vielen Bundesländern nicht erlaubt sind.

Daher ist der Spielbetrieb in den deutschen Profiligen am Feiertag vor Ostern ausgesetzt.

Am Karfreitag wird dem Leiden und Sterben von Jesus Christus gedacht - der Tag hat in der Evangelischen Kirche in Bezug auf die Kreuzigung Jesu eine große Bedeutung. Auch die Katholische Kirche legt an diesem Tag Wert auf Enthaltsamkeit.