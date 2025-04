Uli Hoeneß hat klargestellt, dass für Bayern München eine Verpflichtung des begehrten Florian Wirtz darstellbar sei.

"Der FC Bayern ist pumperlgsund", sagte der Ehrenpräsident des Rekordmeisters im BR: "Es ist nicht so wie früher, dass wir 100, 150 Millionen Euro auf dem Festgeldkonto haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass der FC Bayern nicht ein total gesunder Verein ist, der, wenn er wollte, selbstverständlich so einen Transfer machen könnte."

Allerdings wäre eine Diskussion um einen Transfer des Nationalspielers von Bayer Leverkusen derzeit irrelevant.

"Tatsache ist, dass er einen Zweijahresvertrag bei Leverkusen hat, mehr ist nicht zu sagen", so Hoeneß, der jüngst in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" gesagt hatte, dass der Verein "ganz klar sparen" müsse.

Auf Grundlage dieser Aussagen sei in den Medien "viel Unsinn" entstanden, sagte Hoeneß. Ein Transfer von Florian Wirtz werde ohnehin erst dann ein Thema, wenn die Leverkusener oder der Spieler selbst Gesprächsbereitschaft signalisierten.