Der FC St. Pauli kann doch noch gewinnen. Die Hamburger feiern einen Heimsieg über den VfB Stuttgart, bei dem es erst am Ende nochmal spannend wird. Lebenszeichen auf dem Kiez: Der FC St. Pauli hat seinen ersten Dreier in diesem Kalenderjahr eingefahren. Das Team von Trainer Alexander Blessin gewann sein Bundesliga-Heimspiel gegen den Champions-League-Anwärter VfB Stuttgart nach einer leidenschaftlichen Vorstellung verdient mit 2:1 (1:0) und feierte drei Big Points im Abstiegskampf. Manolis Saliakas (35.) und Danel Sinani (55./Handelfmeter) trafen für die Hamburger, die zuvor sieben Pflichtspiele nicht mehr gewonnen hatten. Die Schwaben kassierten unterdessen ihre erste Liga-Pleite seit zwei Monaten, Jamie Leweling gelang in der Schlussphase nur noch der Anschlusstreffer (90.). Noten des BVB in Wolfsburg: Das Phantom wird zum Matchwinner Drei Tage nach dem Pokalerfolg bei Holstein Kiel (3:0) fehlten dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß ganz offensichtlich Kraft und Konzentration, die Serie von zuletzt wettbewerbsübergreifend vier Siegen hintereinander riss.

Blessin: "Für mich gibt es kein Aufgeben" St. Paulis Coach Blessin zeigte sich vor der Partie kämpferisch. Die jüngste Viertelfinalpleite bei Bayer Leverkusen (0:3)? Die Negativserie der letzten Wochen? Dazu die argen Personalsorgen? Schob er alles beiseite. "Die Situation ist schwierig, dessen sind wir uns bewusst. Es ist aber nicht so, dass wir keine Chance haben", sagte Blessin und gab damit die Marschroute seiner Mannschaft vor: "Für mich gibt es kein Aufgeben, davon bin ich weit entfernt."

Tatsächlich präsentierten sich die Gastgeber vor 29.546 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Millerntorstadion ganz und gar nicht hoffnungslos. St. Pauli machte von Beginn an Dampf und befeuerte die gute Stimmung in der heimischen Arena mit starken Offensivaktionen. Zwar wirkte Stuttgart spielerisch gefestigter, doch die Hamburger legten alles in die Waagschale und kamen in der ersten Halbzeit zu den besseren Chancen.

VfB lässt letzten Punch vermissen Als Unruheherd wirbelte besonders Arkadiusz Pyrka auf der linken Seite. Die besten Möglichkeiten für die Hausherren ließen Martijn Kaars (19./abgefälscht, neben das Tor), Sinani (23.) und Pyrka (29., Alexander Nübel hält jeweils) liegen, ehe Saliakas sein Team erlöste. Der Grieche schloss eine flache Hereingabe von Pyrka, die Sinani sehenswert durch die Beine passieren ließ, überlegt aus rund 15 Metern halbhoch ins rechte Eck ab. Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Und Stuttgart? Spielte durchaus gefällig, ließ aber den letzten Punch vermissen. St.Paulis Torhüter musste gegen den freistehenden Chris Führich retten, der aus spitzem Winkel zum Abschluss kam (12.). Eine Führich-Flanke köpfte Deniz Undav zudem an den Außenpfosten (24.).