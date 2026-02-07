Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Borussia Dortmund zu Gast beim VfL Wolfsburg: Noten der BVB-Stars – die Abwehr wackelt, das Phantom knipst
- Veröffentlicht: 07.02.2026
- 17:39 Uhr
- Justin Kraft
Borussia Dortmund duselt sich zum nächsten Sieg in der Bundesliga und baut Druck auf die Bayern auf. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars.
Borussia Dortmund feiert im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg den fünften Dreier in der Bundesliga nacheinander. Damit rücken die Schwarz-Gelben zumindest vorübergehend bis auf drei Punkte an Spitzenreiter FC Bayern München heran.
Julian Brandt (38.) brachte die Gäste in Führung, für den Endstand sorgte Serhou Guirassy nach 87 Minuten. Zwischenzeitlich hatte Konstantinos Koulierakis (52.) für den Ausgleich gesorgt.
BVB-Trainer Niko Kovac musste nicht nur auf Emre Can, Marcel Sabitzer und Filippo Mane verzichten, auch Karim Adeyemi konnte wegen körperlicher Probleme nicht mitwirken. Zudem fiel Yan Couto kurz vor dem Spiel krankheitsbedingt aus.
Für den BVB kein Problem. Die Dortmunder bleiben weiter in Schwung und fahren auch aus der Autostadt mit drei Punkten wieder nach Hause.
ran hat die Noten und Einzelkritiken für die Spieler von Borussia Dortmund.
Gregor Kobel
Schaut einmal dabei zu, wie Amoura frei vor ihm einen Ball übers Tor spitzelt. Spielt zu Beginn der zweiten Halbzeit einen katastrophalen Fehlpass. Pariert dafür stark gegen Amoura in der 71. Minute.
ran-Note: 3
Niklas Süle
Einige Unsicherheiten im Spiel mit dem Ball, guter Abschluss in der 14. Minute. Defensiv mehrfach überfordert. Beispielsweise in der 54. Minute, als er recht locker überspielt wird und Amoura eine gute Chance hat. Hat hin und wieder aber auch einen abgefangenen Pass oder einen gewonnenen Zweikampf mit drin. Trotzdem eine durchwachsene Leistung.
ran-Note: 4
Waldemar Anton
Sieht in den ersten 20 Minuten zweimal nicht gut aus, wenn er mit Tempo unter Druck gesetzt wird. Fataler Fehlpass in der 25. Minute, der zur Großchance von Amoura führt. Oft überfordert, wenn Wolfsburg über die Süle-Seite mit Tempo kommt. Sieht in der 65. Minute gar nicht gut aus, als Amoura hinter seinem Rücken in die Tiefe startet.
ran-Note: 4
Nico Schlotterbeck
Früh mit Verlagerungen und Offensivaktionen ins Spiel involviert. In der 15. Minute mit einem starken Sprint, mit dem er einen Konter der Wolfsburger in letzter Sekunde verteidigt. Fängt in der 20. Minute eine Flanke mit gutem Stellungsspiel ab. Holt sich mit einem unnötigen Handspiel die fünfte Gelbe Karte ab (51.), der daraus entstehende Freistoß führt zum 1:1-Ausgleich. Auch danach ein-, zweimal ungewohnt unsicher.
ran-Note: 4
Julian Ryerson
Sehr unglücklicher Auftritt in den ersten 30 Minuten. Bemüht um Aktionen, aber ohne Durchschlagskraft. Bei einem Konter in der 32. Minute spielt er den Ball eigentlich auch unsauber in den Rücken von Beier, hat aber Glück, dass der noch zum Abschluss kommt. Im zweiten Durchgang direkt mit einer wichtigen Rettungstat, als Kobel einen Gegenspieler anspielt. Wird nach fast 70 Minuten ausgewechselt.
ran-Note: 4
Jobe Bellingham
Führt in den ersten 45 Minuten ein paar gute Zweikämpfe. Mit dem Ball bleibt er jedoch nahezu unsichtbar, hat kaum nennenswerte Kontakte oder Pässe in seinem Spiel.
ran-Note: 4
Felix Nmecha
Ist sehr involviert in die Kombinationen und löst das Pressing der Wolfsburger mehrfach klug auf. Hat auch offensiv ein paar Annäherungen, kommt aber wie so oft nicht darüber hinaus. Trotzdem ist Nmecha ein wichtiger Impulsgeber in der Vorwärtsbewegung und entlastet die Flügelangriffe regelmäßig. Kurz vor dem Ende belohnt er sich dann mit einer starken Aktion, die zum 2:1 durch Guirassy führt.
ran-Note: 2
Daniel Svensson
Unauffälliger Start des Außenverteidigers, hat in der 30. Minute eine gute Chance nach Flanke, will aber quer köpfen statt aufs Tor und verliert die Kugel dabei. In der zweiten Halbzeit kommt er bei Gegenstößen der Wolfsburger an seine Grenzen. Verliert das Kopfballduell mit Majer, was fast zum Rückstand führt.
ran-Note: 4
Maximilian Beier
Hat früh im Spiel direkt zwei gute Aktionen. Ein diagonaler Sprint nach außen, der hohen Ballbesitz sichert und kurz darauf ein starkes Dribbling mit Torschussvorlage für Guirassy (7.). Muss in der 32. Minute das 1:0 für den BVB machen, trifft aber nur die Latte. Hat nicht sehr viele Aktionen, aber wenn er involviert ist, wird es meist gefährlich. Hohe Arbeitsrate, kann in der Schlussphase auch auf neuer Position auf dem rechten Flügel noch viel Input geben sowie Defensivarbeit verrichten. Insgesamt sehr bemüht, aber unglücklich.
ran-Note: 3
Julian Brandt
38 Minuten gar nicht zu sehen, dann darf er zum 1:0 einköpfen, weil sein Wolfsburger Gegenspieler eher Begleitung als Verteidigung anbietet. So geht es in der zweiten Halbzeit auch weiter. Bis auf wenige Kombinationen und Standards zu wenig drin im Spiel.
ran-Note: 3
Serhou Guirassy
Hat über fast die gesamte Partie hinweg nichts zu melden. Bis das Phantom dann kurz vor dem Ende das entscheidende 2:1 macht und seine Aufgabe damit erfüllt.
ran-Note: 3
Die Einwechselspieler von Borussia Dortmund
Fabio Silva (ab 69. für Ryerson): An der Kombination zum 2:1 mit seinem Assist entscheidend beteiligt. Ohne Bewertung
Salih Özcan (ab 89. für Nmecha): Ohne Bewertung
Carney Chukwuemeka (ab 89. für Brandt): Ohne Bewertung
Ramy Bensebaini (ab 89. für Süle): Ohne Bewertung
Luca Reggiani (ab 90.+5 für Beier): Ohne Bewertung