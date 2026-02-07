Borussia Dortmund duselt sich zum nächsten Sieg in der Bundesliga und baut Druck auf die Bayern auf. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars. Von Justin Kraft Borussia Dortmund feiert im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg den fünften Dreier in der Bundesliga nacheinander. Damit rücken die Schwarz-Gelben zumindest vorübergehend bis auf drei Punkte an Spitzenreiter FC Bayern München heran. Julian Brandt (38.) brachte die Gäste in Führung, für den Endstand sorgte Serhou Guirassy nach 87 Minuten. Zwischenzeitlich hatte Konstantinos Koulierakis (52.) für den Ausgleich gesorgt. BVB-Trainer Niko Kovac musste nicht nur auf Emre Can, Marcel Sabitzer und Filippo Mane verzichten, auch Karim Adeyemi konnte wegen körperlicher Probleme nicht mitwirken. Zudem fiel Yan Couto kurz vor dem Spiel krankheitsbedingt aus. Für den BVB kein Problem. Die Dortmunder bleiben weiter in Schwung und fahren auch aus der Autostadt mit drei Punkten wieder nach Hause. ran hat die Noten und Einzelkritiken für die Spieler von Borussia Dortmund.

- Anzeige -

- Anzeige -

Gregor Kobel Schaut einmal dabei zu, wie Amoura frei vor ihm einen Ball übers Tor spitzelt. Spielt zu Beginn der zweiten Halbzeit einen katastrophalen Fehlpass. Pariert dafür stark gegen Amoura in der 71. Minute. ran-Note: 3 Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga

- Anzeige -

- Anzeige -

Niklas Süle Einige Unsicherheiten im Spiel mit dem Ball, guter Abschluss in der 14. Minute. Defensiv mehrfach überfordert. Beispielsweise in der 54. Minute, als er recht locker überspielt wird und Amoura eine gute Chance hat. Hat hin und wieder aber auch einen abgefangenen Pass oder einen gewonnenen Zweikampf mit drin. Trotzdem eine durchwachsene Leistung. ran-Note: 4

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Waldemar Anton Sieht in den ersten 20 Minuten zweimal nicht gut aus, wenn er mit Tempo unter Druck gesetzt wird. Fataler Fehlpass in der 25. Minute, der zur Großchance von Amoura führt. Oft überfordert, wenn Wolfsburg über die Süle-Seite mit Tempo kommt. Sieht in der 65. Minute gar nicht gut aus, als Amoura hinter seinem Rücken in die Tiefe startet. ran-Note: 4

Nico Schlotterbeck Früh mit Verlagerungen und Offensivaktionen ins Spiel involviert. In der 15. Minute mit einem starken Sprint, mit dem er einen Konter der Wolfsburger in letzter Sekunde verteidigt. Fängt in der 20. Minute eine Flanke mit gutem Stellungsspiel ab. Holt sich mit einem unnötigen Handspiel die fünfte Gelbe Karte ab (51.), der daraus entstehende Freistoß führt zum 1:1-Ausgleich. Auch danach ein-, zweimal ungewohnt unsicher. ran-Note: 4 Matchwinner Guirassy: Dortmund siegt in Wolfsburg und macht Druck auf Bayern

- Anzeige -

Julian Ryerson Sehr unglücklicher Auftritt in den ersten 30 Minuten. Bemüht um Aktionen, aber ohne Durchschlagskraft. Bei einem Konter in der 32. Minute spielt er den Ball eigentlich auch unsauber in den Rücken von Beier, hat aber Glück, dass der noch zum Abschluss kommt. Im zweiten Durchgang direkt mit einer wichtigen Rettungstat, als Kobel einen Gegenspieler anspielt. Wird nach fast 70 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

- Anzeige -

FC Bayern: Eberl spricht über Vuskovic - "sehr guter Spieler"

- Anzeige -

Jobe Bellingham Führt in den ersten 45 Minuten ein paar gute Zweikämpfe. Mit dem Ball bleibt er jedoch nahezu unsichtbar, hat kaum nennenswerte Kontakte oder Pässe in seinem Spiel. ran-Note: 4

- Anzeige -

Felix Nmecha Ist sehr involviert in die Kombinationen und löst das Pressing der Wolfsburger mehrfach klug auf. Hat auch offensiv ein paar Annäherungen, kommt aber wie so oft nicht darüber hinaus. Trotzdem ist Nmecha ein wichtiger Impulsgeber in der Vorwärtsbewegung und entlastet die Flügelangriffe regelmäßig. Kurz vor dem Ende belohnt er sich dann mit einer starken Aktion, die zum 2:1 durch Guirassy führt. ran-Note: 2

- Anzeige -

Daniel Svensson Unauffälliger Start des Außenverteidigers, hat in der 30. Minute eine gute Chance nach Flanke, will aber quer köpfen statt aufs Tor und verliert die Kugel dabei. In der zweiten Halbzeit kommt er bei Gegenstößen der Wolfsburger an seine Grenzen. Verliert das Kopfballduell mit Majer, was fast zum Rückstand führt. ran-Note: 4 News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund

Maximilian Beier Hat früh im Spiel direkt zwei gute Aktionen. Ein diagonaler Sprint nach außen, der hohen Ballbesitz sichert und kurz darauf ein starkes Dribbling mit Torschussvorlage für Guirassy (7.). Muss in der 32. Minute das 1:0 für den BVB machen, trifft aber nur die Latte. Hat nicht sehr viele Aktionen, aber wenn er involviert ist, wird es meist gefährlich. Hohe Arbeitsrate, kann in der Schlussphase auch auf neuer Position auf dem rechten Flügel noch viel Input geben sowie Defensivarbeit verrichten. Insgesamt sehr bemüht, aber unglücklich. ran-Note: 3

- Anzeige -

- Anzeige -

Julian Brandt 38 Minuten gar nicht zu sehen, dann darf er zum 1:0 einköpfen, weil sein Wolfsburger Gegenspieler eher Begleitung als Verteidigung anbietet. So geht es in der zweiten Halbzeit auch weiter. Bis auf wenige Kombinationen und Standards zu wenig drin im Spiel. ran-Note: 3

FC Bayern: Neuer zur WM? Kompany kann ihm nur einen Rat geben

- Anzeige -

Serhou Guirassy Hat über fast die gesamte Partie hinweg nichts zu melden. Bis das Phantom dann kurz vor dem Ende das entscheidende 2:1 macht und seine Aufgabe damit erfüllt. ran-Note: 3

- Anzeige -