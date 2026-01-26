Die DFL hat für die Bundesliga und 2. Liga Rekordumsätze von mehr als Sechs Milliarden Euro gemeldet. Angeführt von Bayern München mit fast einer Milliarde Euro Umsatz verzeichnete der deutsche Profifußball erneut deutliches wirtschaftliches Wachstum. Das Milliarden-Geschäft Profifußball floriert wie nie zuvor und hat eine weitere Schallmauer durchbrochen: Die 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Liga haben in der vergangenen Saison erstmals Erlöse über sechs Milliarden Euro generiert. Exakt lag der Gesamtumsatz bei 6,33 Milliarden. Das sind 461,2 Millionen mehr als in der Spielzeit 2023/24, die Steigerung liegt bei 7,9 Prozent. Daraus ergibt sich eine operativer Gesamtgewinn in Höhe von 271,5 Millionen Euro. Das geht aus dem Wirtschaftsreport der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor, der am Montag veröffentlicht wurde.

Angeführt von Rekordmeister Bayern München (978,3 Millionen Euro Umsatz) hat auch die Bundesliga für sich eine neue Rekordmarke erreicht. Erstmals stiegen die Erlöse über die Marke von fünf Milliarden. Die 5,12 Milliarden sind 320,8 Millionen mehr als in der Vorsaison. Das entspricht einer Steigerung um 6,7 Prozent. Die 2. Liga verbuchte erstmals Einnahmen jenseits der Milliardengrenze. Eine Steigerung von 140,4 Millionen Euro führte zu dem Gesamtergebnis von 1,21 Milliarden - ein Zuwachs von 13,1 Prozent.

