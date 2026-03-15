Der VfB Stuttgart holt im Kampf um die Champions-League-Plätze Big Points. Deniz Undav erzielt gegen RB Leipzig den entscheidenden Treffer.

Der VfB Stuttgart hat in der Bundesliga seine Ambitionen im Kampf um die Champions-League-Plätze unterstrichen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann das direkte Duell gegen RB Leipzig mit 1:0 (0:0) und ließ den Konkurrenten im Rennen um die Königsklasse vorerst hinter sich.

Als Tabellen-Vierter hat der VfB acht Spieltage vor Saisonende drei Punkte Vorsprung auf Leipzig.

Deniz Undav (56.) traf in einem temporeichen Spiel mit seinem 16. Saisontor zum Sieg für die Schwaben, die damit auch eine gelungene Generalprobe für das Rückspiel in der Europa League beim FC Porto am Donnerstag (ab 21:00 Uhr im ran-Ticker) feierten.

Nach der 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wollen die Stuttgarter in Portugal noch den ersten Einzug in ein Europapokal-Viertelfinale seit 28 Jahren perfekt machen.