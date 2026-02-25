Vor dem Bundesliga-Topspiel weist Dortmund seine Anhänger an, die schwierige Verkehrslage zu berücksichtigen.

Weil ein Verkehrschaos droht, mahnt Borussia Dortmund alle Fans vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München am Samstag zu einer "sehr frühzeitigen" Anreise - am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Der Grund: Die Gewerkschaft ver.di plant für Freitag und Samstag ganztägige Streiks im öffentlichen Personennahverkehr.

Sämtliche Stadtbahn- und Buslinien sowie die H-Bahn von DSW21 werden nicht fahren, warnte der BVB. Der Fernverkehr der Bahn und der Regionalverkehr (S-Bahnen, RE und RB) seien nicht betroffen.

Fans ohne Parkausweise für die Parkplätze A bis F werden eindringlich gebeten, am Spieltag erst gar keine Anfahrt zu unternehmen. Sie sollen möglichst außerhalb parken und den Rest des Weges anderweitig zurücklegen. Einige Parkhäuser verlängern ihre Öffnungszeiten.