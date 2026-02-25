- Anzeige -
- Anzeige -
bundesliga

Bundesliga: Kwasniok bittet um Entschuldigung - "Dinge, die wichtiger sind als der Fußball" -

Lukas Kwasniok hat mit seiner Aussage für Irritation gesorgt
Lukas Kwasniok hat mit seiner Aussage für Irritation gesorgt© AFP/SID/UWE KRAFT

Der Köln-Trainer hatte sich über fehlende Unterstützung der Fans beklagt - der Grund war ein medizinischer Notfall.

Lukas Kwasniok, Trainer vom 1. FC Köln, hat nach irritierenden Worten um Entschuldigung gebeten. Im Anschluss an das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (2:2) hatte er sich über fehlende Unterstützung der Fans beklagt. Diese hatten aufgrund eines medizinischen Notfalls im Stadion geschwiegen. Am Tag nach dem Spiel war ein 90 Jahre alter Fan nach SID-Informationen im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

"Ich bitte um Entschuldigung", sagte Kwasniok vor dem Spiel beim FC Augsburg am Freitagabend. "Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wichtiger sind als der Fußball. Das ist die Geburt und der Tod eines Menschen."

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB-Ärger über Elfmeter-Szene: Klares Foul an Adeyemi?

- Anzeige -
- Anzeige -

1. FC Köln: "Unübersichtliche Lage"

Die Lage sei "unübersichtlich" gewesen, sagte Kwasniok: "Mittlerweile haben wir aus den Medien entnommen, dass ein FC-Fan verstorben ist. Ich hoffe, das ist der richtige Moment, um mein Beileid auszusprechen, ihnen viel Kraft zu wünschen. Es gibt, glaube ich, im Leben nichts Schlimmeres, als einen geliebten Menschen zu verlieren. Das ist mir extrem wichtig."

In der Vergangenheit hatte es schon mehrfach Stimmungsboykotts gegeben. Da der Aufsteiger ohne Support schwächer sei, sei der Zwiespalt "nicht einfach, weil es auf der einen Seite immer um Menschlichkeit geht, aber im Leistungssport auf der anderen Seite einzig und allein um Punkte. Und daran werde ich gemessen", sagte Kwasniok. Sein Fokus habe darauf gelegen, "dass ich das auch schade fand, dass das zum wiederholten Male der Fall gewesen ist", sagte der 44-Jährige: "Aber wenn die Werte und die Vereinbarungen auch in den Kurven so sind, dann gilt es, das zu akzeptieren."

Auch interessant: Werder Bremen - Entlassung von Horst Steffen: Der Klub hat sich vom Falschen getrennt! Ein Kommentar

Mehr Fussball:
DFL-Geschäftsführer Merkel (l.) beim Vertragsabschluss
News

DFL und TV-Partner in China unterzeichnen Absichtserklärung

  • 25.02.2026
  • 19:09 Uhr
Schottland-Fans mit Kilt und Tasche, hier bei der EM in Köln
News

WM 2026: FIFA macht Ausnahme für schottische Fans

  • 25.02.2026
  • 18:40 Uhr
Emre Can ist zurück auf dem Platz
News

Aufstellung da: BVB mit Can, ohne Schlotterbeck

  • 25.02.2026
  • 18:14 Uhr
Daumen hoch: Emre Can ist wieder fit
News

BVB in Bergamo: Can beginnt, Schlotterbeck zunächst draußen

  • 25.02.2026
  • 18:05 Uhr
Gianluca Prestianni und Vinicius Junior
News

Wenige Stunden vor Spiel - UEFA trifft Prestianni-Entscheidung

  • 25.02.2026
  • 17:52 Uhr
Torhüter Horst Schnoor vor Gerd Müller
News

HSV trauert um Klubikone Schnoor

  • 25.02.2026
  • 17:43 Uhr
United Spitzen Omar Berrada (l.) und Jim Ratcliffe (r.)
News

United freut sich über Gewinne nach Stellenabbau

  • 25.02.2026
  • 16:52 Uhr
Der BVB befürchtet ein Anreise-Chaos
News

Bei Topspiel gegen Bayern: Dortmund droht Verkehrschaos

  • 25.02.2026
  • 16:43 Uhr
Fans protest against President Cairo during the Serie A soccer match between Torino and Bologna at the Stadio Olimpico Grande Torino in Turin, north west Italy - Sunday, February 15, 2025. - Soccer...
News

Schöne Sche**e! Turin-Fans schaufeln Kot vor Trainingsgelände

  • 25.02.2026
  • 16:38 Uhr
US-Präsident Donald Trump bei der WM-Auslosung
News

Gastgeberstädte: Haushaltssperre gefährdet WM-Sicherheit

  • 25.02.2026
  • 16:31 Uhr