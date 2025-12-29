Die Stars des FC Bayern stehen nicht nur an der Spitze der Bundesliga, sondern geben auch in Sachen Follower-Wachstum bei Instagram den Ton an.

In der Fußball-Bundesliga geben die Stars von Rekordmeister Bayern München sportlich den Ton an, und auch in den Sozialen Medien sind Michael Olise und Co. das Maß der Dinge.

Zwischen dem Ende der Sommer-Transferperiode und dem Beginn der Winterpause sorgten die Bayern-Profis für das mit Abstand größte Follower-Wachstum sämtlicher Bundesliga-Spieler auf Instagram.

Das ergab eine Analyse der Influencer-Agentur "Netzschreier".