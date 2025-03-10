Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 29. Dezember, 17:30 Uhr: Mega-Paket für Hertha-Juwel Kenneth Eichhorn? +++ Die Zeit von Leon Goretzka beim Rekordmeister neigt sich wohl dem Ende zu. Der Vertrag des Routiniers läuft im Sommer aus und soll offenbar nicht verlängert werden. Wie die "tz" berichtet, soll die frei werdende Planstelle im Mittelfeld der Münchner hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof von einem Talent eingenommen werden. Nachdem zuletzt bereits Spieler wie Carlos Baleba von Brighton & Hove Albion oder Nathan De Cat vom RSC Anderlecht als Kandidaten gehandelt wurden, wird die Spur zu einem Shootingstar wohl konkreter. Demnach soll Kenneth Eichhorn von Hertha BSC beim FC Bayern hoch im Kurs stehen. Der 16-Jährige hat dem Bericht zufolge eine festgeschriebene Ausstiegsklausel von rund 12,5 Millionen Euro in seinem bis 2027 laufenden Vertrag haben. Weiter heißt es, dass die Münchner wohl ein Gesamtpakt aus Ablöse, Gehalt und Prämien von 25 Millionen Euro für das Juwel schnüren wollen.

+++ 28. Dezember, 19:10 Uhr: Serge Gnabry und Konrad Laimer wohl vor Verlängerung +++ Beim Rekordmeister deutet sich wohl eine Doppelverlängerung an. Wie "Sky" berichtet, sollen sowohl Serge Gnabry als auch Konrad Laimer zeitnah neue Verträge erhalten. Flügelspieler Gnabry, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, soll demnach einen neuen Kontrakt bis 2028 erhalten. Bei Laimer, der sich als Außenverteidiger zur festen Säule entwickelt hat, sei die Vertragslänge noch nicht ganz klar. Der Österreicher steht noch bis 2027 unter Vertrag, offenbar steht eine Verlängerung bis 2029 im Raum.

+++ 28. Dezember, 15:30 Uhr: Goretzka im Winter weg? Bayern soll kein Interesse haben +++ Wird der FC Bayern im Winter-Transferfenster tätig? Es gibt immer wieder Gerüchte, dass Leon Goretzka den Verein verlassen könnte. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, der FCB könnte also jetzt noch eine Ablöse generieren. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll Goretzka über Vermittler mehreren Vereinen angeboten worden sein. Allerdings sollen die Bayern sehr zufrieden mit dem Kader sein. Das Ziel soll es sein, den Kader zusammenzuhalten, weshalb es kein großes Interesse gibt, Goretzka vorzeitig ziehen zu lassen. Demnach will auch Kompany während der bislang gut laufenden Saison keine Kaderveränderungen vornehmen.

+++ 27. Dezember, 23:30 Uhr: Zusage? Bayern soll Brasilien-Juwel an der Angel haben +++ Kündigt sich beim FC Bayern etwa ein Überraschungs-Transfer an? Laut Informationen der brasilianischen Quelle "UOL Esporte" haben die Münchner Rayan im Visier und den Kontakt zu dessen Vertreter intensiviert. Der 19 Jahre alte Stürmer kickt aktuell noch in der brasilianischen Heimat für Vasco da Gama, möchte aber offenbar nach Europa wechseln. Dem Bericht zufolge haben die Münchner sogar schon grünes Licht von der Spielerseite erhalten. Rayan, der im Sturmzentrum sowie auf den Flügeln spielen kann, wolle zukünftig für die Bayern stürmen. Dennoch lässt sich nicht sagen, ob der Deal letztlich auch über die Bühne geht. Vasco da Gama soll stolze 50 Millionen Euro für den Youngster aufgerufen haben. Wenngleich der Klub bereit sein soll, auf etwas weniger als 45 Millionen Euro herunter zu gehen, wäre das kein typischer Bayern-Transfer. In den vergangenen Jahren haben die Münchner eher Abstand von teuren Talenten aus Südamerika genommen. Zudem berichtete die "Bild" jüngst, dass die Bayern bevorzugt deutschsprachige Youngster ins Boot holen wollen, die nach Möglichkeit auch die Liga kennen. Klar ist allerdings auch, das die Möglichkeiten diesbezüglich beschränkt sind. Rayan hat trotz seines jungen Alters immerhin schon 98 Profispiele für Vasco absolviert und 23 Tore erzielt. Zudem ist er ein brasilianischer U20-Nationalspieler, dessen Marktwert laut "transfermarkt.de" 25 Millionen Euro beträgt. Ein unbeschriebenes Blatt ist Rayan folgerichtig nicht, jedoch bliebe ein Deal für rund 45 Millionen Euro ein Risiko, welches die Münchner wohl nur ungern eingehen würden. Aus dem Bericht geht nicht hervor, wann ein Deal über die Bühne gehen könnte. Eigentlich möchten die Bayern ja von Winter-Transfers absehen. Rayan wäre potenziell ein möglicher Kane-Back-Up, der im kommenden Jahr die Rolle von Nicolas Jackson übernehmen könnte. Langfristig könnte der Brasilianer Kane ersetzen, jedoch ist es praktisch unmöglich, diesbezüglich genauere Prognosen zu stellen.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers