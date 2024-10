Weltmeister Christoph Kramer äußerte im im Podcast "CopaTS" seine Meinung zur strittigen Szene zuletzt zwischen Leverkusens Jonathan Tah und Frankfurts Hugo Ekitike und dem VAR.

Die wohl am meisten diskutierte Szene des siebten Spieltages der Bundesliga spielte sich zuletzt in der Partie zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (2:1) ab.

In der 90. Minute verhinderte dabei Jonathan Tah gegen Frankfurts Torjäger Hugo Ekitike kurz vor der Torlinie den möglichen Ausgleich der Eintracht – durch einen heiß diskutierten Schubser, für den es keinen Strafstoß gab.

"Der VAR wurde ja angeschafft, damit man weniger diskutiert. Man diskutiert genauso viel, also das ist einfach mal de facto so. Ich finde es schade, weil das Spiel Leverkusen gegen Frankfurt war ein so unfassbar gutes Spiel, dass man wieder so unfassbar viel über den Schiedsrichter redet, beziehungsweise über den VAR", sagte Weltmeister Christoph Kramer dazu im Podcast "CopaTS".