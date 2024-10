An BVB-Kapitän Emre Can scheiden sich die Geister. Während er bei den Fans massiv in der Kritik steht, ist er aber innerhalb der Mannschaft offenbar hoch angesehen.

Trotz oder vielleicht auch gerade wegen seines Kapitänsamts sorgt Emre Can bei Borussia Dortmund für Diskussionen bei den eigenen Fans.

Sein Status garantiert ihm zunächst einen Stammplatz. Sportlich untermauern und rechtfertigen kann Can das aber längst nicht immer. Und so wurde Can so etwas wie das Gesicht der BVB-Krise und dem schlechtesten Saisonstart der letzten zehn Jahre.

Cans Kritiker bemängeln gerade sein Spiel mit dem Ball. Immer wieder lässt er sich das Spielgerät leicht abnehmen und kreiert als defensiver Mittelfeldspieler so gefährliche Torchancen für den Gegner. Auch bei den Zweikämpfen ist noch Luft nach oben. Mit Blick auf die Statistik gewinnt der eigentliche Abräumer nur die Hälfte seiner Duelle.

"Das ist das alte Problem von Emre Can. Seit er in Dortmund ist, will er zu viel. Er will immer wieder Dinge machen, die er nicht so gut beherrscht, wie beispielsweise den kreativen Spielaufbau, und interpretiert seine Rolle ständig anders. Wenn er eine höhere Positionsdisziplin hätte, würde er der Mannschaft mehr helfen“, monierte beispielsweise BVB-Reporter Oliver Müller im Podcast bei "Sport 1".

Seinem Ansehen innerhalb der Mannschaft soll dies jedoch nicht schaden. Wie der "kicker" berichtet, stehe das Team vollkommen hinter dem Kapitän. Can schaffe es "wie kein anderer im Kader, zu allen Gruppen gleichermaßen einen guten Draht zu haben, er vereint Erfahrung, gute Ansprache und Lockerheit", heißt es in dem Bericht.

Ähnlich sieht es auch Cheftrainer Nuri Sahin. Nach dem 2:1 Sieg gegen den FC Pauli, in welchem Can oftmals leichtsinnig den Ball hergab, sagte Sahin: "Emre ist, wie er ist. Und ich bin froh, dass er so ist. Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Ich mag den Menschen Emre, ich mag den Spieler Emre."

Can war bereits unter Sahin-Vorgänger Edin Terzic Kapitän und gesetzt. Unter der neuen Führung blieb ihm diese Rolle erhalten.