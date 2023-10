Maximilian Beier (TSG Hoffenheim)

Hoffenheims Mittelstürmer ist derzeit in Topform. Der 20-Jährige hat in dieser Saison in neun Bundesliga-Spielen sechs Tore erzielt und zwei weitere Treffer vorbereitet. Der 1,85 Meter große Beier kann rechts wie links als Flügelstürmer auflaufen, was ein weiterer Pluspunkt ist. © 2023 Getty Images